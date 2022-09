Vous pouvez maintenant télécharger des fonds d’écran iPhone 14

Vous pouvez maintenant personnaliser votre mobile Android avec les fonds d’écran iPhone 14.

L’attente est terminée et après des mois de rumeurs et de fuites, Apple a enfin lancé sa nouvelle génération de smartphones, l’iPhone 14, et avec eux, comme d’habitude, ses fonds d’écran officiels sont également arrivés.

Il se peut que vous n’achetiez jamais l’un des quatre modèles du nouveau mobile de la société Cupertino, mais cela ne indique pas que vous ne pouvez pas utiliser ses fonds d’écran sur votre terminal Android. Pour cette raison, nous vous les apportons aujourd’hui afin que vous puissiez les télécharger gratuitement.

Téléchargez les fonds d’écran iPhone 14 sur votre Android maintenant

Les fonds d’écran de l’iPhone 14 ont été obtenus par les personnes d’Android Authority et il est désormais possible de les télécharger sur n’importe quel mobile en pleine résolution.

Cette collection de papiers peints est composée de 9 papiers peints, que nous vous laissons en dessous de ces lignes, avec un design abstrait et minimaliste et avec des styles clairs et sombres.

Si vous avez un iPhone d’une génération précédente ou un smartphone Android et que vous souhaitez donner un nouveau look à l’écran d’accueil de votre mobile, vous pouvez désormais télécharger les fonds d’écran iPhone 14 dans leur taille d’origine et en qualité maximale via le lien vers Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

Dans tous les cas, si vous n’aimez pas ces fonds d’écran iPhone 14 et que vous souhaitez changer de fond d’écran, nous vous recommandons de jeter un œil à notre collection des meilleurs fonds d’écran mobiles.

Google Drive | Fonds d’écran iPhone 14

