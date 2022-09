Ce Samsung Galaxy 2021 haut de gamme reçoit également la mise à jour Android de septembre

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S20 FE (4G) avec le chipset Snapdragon d’Australie, de Malaisie, de Thaïlande, des Philippines et du Vietnam avec la version de firmware G780GXXU3CVI1.

Samsung continue de mettre à jour ses terminaux, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour ses produits phares actuels, le Galaxy S22, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de septembre dans l’un de ses Galaxy haut de gamme de 2021, le Samsung Galaxy S20 FE 4G.

Le Samsung Galaxy S20 FE (4G) reçoit la mise à jour de septembre 2022

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à sortir la mise à jour Android pour septembre 2022 sur le Samsung Galaxy S20 FE (4G) avec un processeur Snapdragon en provenance d’Australie, de Malaisie, de Thaïlande, des Philippines et du Vietnam.

Cette mise à jour, qui arrive sur le Galaxy S20 FE dans les pays susmentionnés avec la version de firmware G780GXXU3CVI1, inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige plus de deux douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, parmi lesquelles il faut souligner celle qui a permis un cybercriminel pour faire des appels d’urgence à distance, et quelques erreurs générales et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Samsung a publié la version 4G du Galaxy S20 FE avec chipset Snapdragon en 2021 après que le modèle 5G d’origine ait souffert de problèmes de pénurie de puces. Ce terminal est arrivé avec One UI 3 basé sur Android 11, plus tôt cette année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et devrait recevoir One UI 5 basé sur Android 13 au début de 2023.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE (4G) avec un processeur Snapdragon et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Samsung laisse l’un de ses téléphones les plus populaires sans mises à jour

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

