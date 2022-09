Nouveaux détails de la voiture électrique de Xiaomi : elle sortira en 2024 et coûtera moins de 30 000 $

Petit à petit, de nouveaux détails sur la première voiture électrique de Xiaomi fuient. Pour l’instant, on sait déjà quand la firme chinoise compte le lancer et à quel prix le mettre en vente.

Depuis juillet dernier, nous entendons parler de la première voiture électrique de Xiaomi, avec laquelle ils tenteront de rivaliser avec Tesla dans quelques années. À un moment donné, il a même été question d’une présentation imminente, bien que nous ayons appris plus tard que cela n’allait pas être comme ça.

Parmi tant de dimes et de diretes, nous avons pu savoir grâce à Gizchina qu’il existe de nouveaux détails sur la première voiture électrique de Xiaomi. Pour l’instant, peu de détails sont connus sur ce à quoi ressemblera ce véhicule, mais il y a quelques nouvelles intéressantes sur la table.

La voiture électrique de Xiaomi est attendue pour 2024

Le premier véhicule électrique de Xiaomi sera une voiture à quatre portes entièrement électrique, avec un design similaire à celui des Teslas actuelles. Xiaomi mise cependant sur un prix inférieur à celui de la firme américaine : il sera vendu moins de 30 000 dollars.

Il devrait entrer en production en 2023 et être lancé en 2024 avec des fonctionnalités telles que le Xiaomi Pilot, qui agirait comme un système de conduite autonome. Il est également indiqué que Xiaomi ne s’attend pas seulement à couvrir les coûts avec cette voiture, mais s’attend également à percevoir des avantages. Ils ont déjà investi 1,5 milliard de dollars en un an et devraient investir 10 milliards de dollars sur 10 ans.

La société chinoise espère tenir tête à Tesla, mais gardez à l’esprit que la société appartenant à Elon Musk balaie ses dernières offres de sécurité et que ses innovations sont copiées dans l’industrie automobile. Xiaomi devra beaucoup pousser pour rattraper son retard.

Gardons à l’esprit que nous ne savons pas ce que Xiaomi peut offrir sur le marché des voitures électriques. Le processus de fabrication de l’un de ces véhicules est très différent du processus de fabrication d’un smartphone et, évidemment, la question du prix sera à surveiller.

Le prix des voitures est une discussion récurrente dans le secteur automobile. Les fabricants doivent offrir la meilleure qualité possible avec les coûts les plus bas possibles, et cette situation est aujourd’hui loin de la réalité.

Il semble que l’intention de Xiaomi soit de casser les prix avec ses voitures, tout comme il le fait avec ses téléphones. Maintenant, si avoir une voiture « de style Tesla » pour beaucoup moins d’argent indique que vous allez avoir un logiciel gênant comme MIUI, cela vaut peut-être la peine d’y réfléchir avant d’acheter cette voiture le moment venu.

