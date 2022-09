Windows 11 Insider Preview Build 22622.598 corrige plus de bugs

Microsoft publie une mise à niveau incrémentielle de Windows 11 pour les initiés. À la suite des versions précédentes, Microsoft lance deux versions du canal bêta, l’une déployant de nouvelles fonctionnalités, tandis que les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut sur la deuxième version. La dernière version est livrée avec les numéros de version 22621.598 et 22622.598 de Windows 11 Insider Preview Build. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à niveau incrémentielle.

Windows 11 les utilisateurs qui ont opté pour le canal bêta dans le programme Windows Insider Preview ont reçu la nouvelle mise à jour avec la version du micrologiciel 10.0.22622.598 (KB5017390). Comme il s’agit d’une mise à niveau incrémentielle, vous pouvez rapidement mettre à niveau votre PC vers la dernière version. Si vous êtes un bêta-testeur, votre système peut recevoir l’une des deux versions, les nouvelles fonctionnalités arrivent avec le numéro de version 22622.598. Si vous avez reçu 22621.598, vous pouvez passer à la deuxième version.

En parlant de modifications et de correctifs, pour le moment, vous ne pourrez pas supprimer ou désinstaller des applications interdépendantes, telles que Steam et les jeux exécutés sur Steam sous Paramètres> Applications> Applications installées. Cependant, vous pouvez modifier et désinstaller les applications Win32.

Microsoft résout les problèmes de l’explorateur de fichiers, y compris le problème où certains utilisateurs ne peuvent pas lancer les fenêtres du dossier de l’explorateur de fichiers dans un processus séparé, les problèmes de réponse avec la partie supérieure de l’explorateur de fichiers et le problème des éléments de la barre de commandes qui ne répondent pas. Cette version apporte également des correctifs au problème de double file d’attente d’impression et aux profils d’utilisateurs itinérants.

Voici la liste complète des correctifs fournis avec la nouvelle version d’aperçu de l’initié de Windows 11.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.598 – Correctifs

Explorateur de fichiers Correction d’un problème entraînant l’impossibilité pour un petit groupe d’Insiders de lancer des fenêtres de dossier dans un processus séparé lors des deux derniers vols en raison d’un plantage de explorer.exe. Correction d’un problème où vous ne pouviez pas interagir avec la partie supérieure de l’explorateur de fichiers (avec la barre d’adresse) lorsque l’explorateur de fichiers était en plein écran (F11). Correction d’un problème où les éléments de la barre de commandes tels que copier, coller et vider la corbeille peuvent ne pas être activés de manière inattendue alors qu’ils devraient l’être.



Windows 11 Insider Preview Build 22622.598 et 22621.598 – Correctifs

Nous avons résolu un problème qui créait une file d’attente d’impression en double. Pour cette raison, la file d’attente d’impression d’origine cesse de fonctionner.

Nous avons résolu un problème qui affectait les profils d’utilisateurs itinérants. Après vous être connecté ou déconnecté, certains de vos paramètres ne sont pas restaurés.

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.598, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.598.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

