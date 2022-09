Le nouveau Sony est un étui qui refroidit votre mobile pendant que vous jouez

Un accessoire incontournable pour quiconque souhaite transformer son Sony Xperia 1 IV en smartphone « gaming ».

Il y a quelques semaines, Sony a annoncé son arrivée dans le secteur des jeux mobiles, et la vérité est que le géant de Minato n’a pas attendu pour présenter ses premiers pas à cet égard : il a d’abord acheté Savage Game Studios pour développer ses jeux iOS et Android, et bientôt après avoir confirmé son intention de concentrer ses efforts sur le jeu même avec la possibilité d’un retour Xperia Play sur la table.

Dans tous les cas, la prochaine chose de Sony ne sera pas un smartphone de jeu ultra-puissant, mais plutôt un accessoire pour son produit phare actuel, le Xperia 1 IV, qui abordera précisément ce concept de smartphone de jeu grâce à un boîtier qui comprend un système de refroidissement s’active en plus de plusieurs ports USB pour connecter des périphériques, des manettes de jeu, l’électricité et tout le nécessaire pour une expérience totalement satisfaisante.

Comme nous l’ont dit les confrères d’Android Authority, cette nouvelle coque s’appellera Sony Xperia Stream et viendra compléter l’expérience de jeu du meilleur smartphone de Sony, qui reçoit non seulement un refroidisseur actif avec ventilateur mais aussi la possibilité d’utiliser cette coque comme Dock de bureau et étendez la connectivité avec plus de ports d’extension.

Ce qui n’a pas encore été révélé, comme cela arrive toujours, c’est la disponibilité et les prix de ce nouveau Sony Xperia Stream, qui pour l’instant sera exclusif au Xperia 1 IV et coûtera probablement beaucoup d’argent dans ses premiers pas.

En entrant dans le vif du sujet, il faut savoir que le Xperia Stream est une coque arrière en plastique identique à celle qui protège pratiquement tous les smartphones du monde, même si dans son boîtier ce n’est pas la plus belle, ni la plus confortable, ni la plus ergonomique.

En fait, c’est que nous sommes face à un boîtier assez épais qui cache un système de refroidissement complet pour le mobile, chose qui était honnêtement très nécessaire étant donné que le Xperia 1 IV chauffait déjà comme un poêle dès ses premiers tests.

Ainsi, cette coque arrière est attachée comme n’importe quel autre boîtier au Xperia 1 IV via le connecteur USB de type C, lui offrant ainsi de multiples options de jeu sous l’utilitaire Game Enhancer avec lequel nous pouvons même contrôler la vitesse du ventilateur.

Non seulement cela, et le fait est que le Xperia Stream propose quatre connecteurs en bas, avec une prise audio standard de 3,5 millimètres, une sortie HDMI, un connecteur USB de type C ou un port Ethernet comme protagonistes… Sortie vidéo maximum à 1080p @ 120 hertz.

Enfin, il convient de noter à nouveau que nous n’avons pas le prix ou les informations sur la disponibilité du Xperia Stream, ajoutant à l’équation la possibilité que des cas similaires atteignent plus d’appareils dans un avenir proche, avec un exemple clair comme le Xperia 5IV.

Nous devrons être attentifs à son atterrissage en France et/ou en Amérique latine, car ici la vérité est que les choses de Palacio vont toujours très lentement.

