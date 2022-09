Voici les notes de version officielles d’iOS 16

iOS 16 sort enfin de la bêta, vous pouvez l’installer sur votre iPhone compatible. La mise à jour majeure du logiciel iPhone apporte de nombreux changements visuels et fonctionnalités. De toute évidence, la personnalisation de l’écran de verrouillage est la pièce maîtresse d’iOS 16, mais la liste des fonctionnalités est trop longue et si vous souhaitez connaître toutes les fonctionnalités fournies avec iOS 16, voici les notes de version complètes.

Quoi de neuf dans iOS 16 – Notes de version

iOS 16 apporte un écran de verrouillage repensé avec de nouvelles façons de personnaliser et des widgets pour obtenir des informations en un coup d’œil. Associez votre écran de verrouillage à un focus et utilisez les filtres de focus pour filtrer le contenu distrayant dans les applications. Les mises à jour importantes de Messages vous permettent de modifier ou d’annuler un message que vous venez d’envoyer. Visual Look Up vous permet de retirer le sujet d’une image de l’arrière-plan et de le copier et de le coller dans des applications telles que Mail et Messages. iOS 16 inclut également de nouvelles mises à jour pour Mail, Maps, Wallet, Health, News, etc.

Écran verrouillé

L’écran de verrouillage repensé vous offre de nouvelles façons de personnaliser votre écran de verrouillage en affichant vos photos préférées, en personnalisant les styles de police, en affichant des widgets, etc.

Plusieurs écrans de verrouillage peuvent être créés et vous pouvez facilement basculer entre eux

La galerie de l’écran de verrouillage propose des suggestions personnalisées ainsi que des collections organisées par Apple pour votre écran de verrouillage

Options de police et de couleur pour personnaliser l’apparence de la date et de l’heure sur votre écran de verrouillage

Les widgets sur l’écran de verrouillage affichent des informations en un coup d’œil comme la météo, les niveaux de batterie, les événements du calendrier à venir, et plus encore.

Un nouvel effet place le sujet de la photo devant le temps (iPhone XS et ultérieur)

Les styles de photo modifient le filtre de couleur, la teinte et le style de police des photos sur l’écran de verrouillage pour se compléter

Les notifications apparaissent en bas de votre écran de verrouillage et peuvent être affichées dans une vue de liste étendue, une vue empilée ou une vue de comptage

Se concentrer

La liaison de l’écran de verrouillage connecte votre écran de verrouillage à un focus, vous pouvez donc activer un focus en passant à l’écran de verrouillage correspondant

Les filtres de mise au point masquent le contenu distrayant dans des applications telles que Calendrier, Mail, Messages, Safari et des applications tierces

La configuration simplifiée facilite et accélère le démarrage avec Focus, avec des suggestions personnalisées d’écran de verrouillage et d’écran d’accueil qui incluent des applications et des widgets pertinents pour la mise au point que vous configurez.

messages

Modifiez un message jusqu’à 15 minutes après l’avoir envoyé et les destinataires voient un enregistrement des modifications

Annuler l’envoi vous permet de rappeler n’importe quel message jusqu’à 2 minutes après l’avoir envoyé

Marquer comme non lu permet de revenir facilement à une conversation plus tard

SharePlay dans Messages vous permet de profiter d’activités comme regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux et plus encore avec des amis tout en envoyant des messages

La collaboration offre un moyen simple d’inviter d’autres personnes à collaborer sur un fichier via Messages et d’obtenir des mises à jour d’activité dans le fil de discussion lorsque quelqu’un apporte une modification à un projet partagé

Courrier

La recherche améliorée fournit des résultats plus précis et complets et fournit des suggestions dès que vous commencez à taper

Annuler l’envoi vous permet d’annuler la livraison d’un message dans les 10 secondes suivant l’envoi

Envoi programmé pour l’envoi d’un e-mail à un jour et à une heure précis

Le suivi fait apparaître les e-mails envoyés qui n’ont pas reçu de réponse, en haut de votre boîte de réception afin que vous puissiez effectuer un suivi rapidement

Me rappeler vous permet de programmer une date et une heure pour recevoir un rappel d’un e-mail

Safari et Passkeys

Les groupes d’onglets partagés vous permettent de partager un ensemble d’onglets avec d’autres et de voir la mise à jour du groupe d’onglets instantanément lorsque vous travaillez ensemble

Les pages de démarrage du groupe d’onglets peuvent être personnalisées avec différentes images d’arrière-plan et favoris pour chaque groupe d’onglets

Les onglets épinglés dans les groupes d’onglets vous permettent d’épingler les sites Web fréquemment visités pour chaque groupe d’onglets

La traduction de pages Web Safari ajoute la traduction des pages Web en turc, thaï, vietnamien, polonais, indonésien et néerlandais

Les clés de passe offrent un support pour une méthode de connexion plus simple et plus sûre pour remplacer les mots de passe

La synchronisation des clés d’accès via iCloud Keychain rend vos clés d’accès disponibles sur tous vos appareils Apple tout en les gardant cryptées de bout en bout

Texte en direct

La prise en charge de la vidéo Live Text vous permet d’interagir avec du texte dans une image vidéo en pause afin que vous puissiez copier, traduire, rechercher, partager et plus encore (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Les actions rapides vous permettent d’agir sur les données détectées dans les photos et les vidéos en un seul clic, afin que vous puissiez suivre les vols ou les expéditions, traduire des langues étrangères, convertir des devises, etc. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Recherche visuelle

Soulever le sujet de l’arrière-plan isole le sujet d’une image afin que vous puissiez le copier et le coller dans des applications telles que Mail et Messages (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Visual Look Up ajoute la reconnaissance des oiseaux, des insectes, des araignées et des statues dans vos photos (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Siri

La configuration facile des raccourcis permet d’exécuter des raccourcis avec Siri dès que vous téléchargez une application sans configuration initiale (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Un nouveau paramètre vous permet d’envoyer des messages sans que Siri ne vous demande de confirmer avant d’envoyer

Hé Siri, que puis-je faire ici ? vous aide à découvrir les capacités de Siri dans iOS et les applications simplement en demandant (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Option de raccrochage d’appel pour mettre fin aux appels téléphoniques et FaceTime avec Siri en disant Hey Siri, raccroche. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Dictation

La toute nouvelle expérience de dictée prend en charge l’utilisation simultanée de votre voix et de votre clavier pour saisir et modifier du texte (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

La ponctuation automatique insère des virgules, des points et des points d’interrogation au fur et à mesure que vous dictez

La prise en charge des emoji vous permet d’insérer des emoji à l’aide de votre voix (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et versions ultérieures)

Plans

Le routage à arrêts multiples prend en charge l’ajout de jusqu’à quinze arrêts le long de votre itinéraire de conduite dans Maps

Les cartes de transport dans Maps vous permettent de voir les soldes faibles et de réapprovisionner votre carte lorsque vous ajoutez des cartes de transport à Wallet, le tout sans quitter Maps

Les tarifs de transport en commun vous indiquent le coût de votre trajet dans la région de la baie de San Francisco, à Londres, à New York et à San Diego

Apple Pay et Portefeuille

Le suivi des commandes Apple Pay vous permet de recevoir des informations détaillées sur les reçus et le suivi des commandes dans Wallet pour les achats Apple Pay auprès des marchands participants.

Les cartes d’identité dans Wallet vous permettent de partager des informations vérifiées avec des applications qui nécessitent une vérification d’identité (iPhone 8 et versions ultérieures)

Le compte Apple prend en charge le rechargement du solde de votre compte à partir de votre carte de compte Apple dans Wallet

Maison

L’application Home repensée facilite la navigation, l’organisation, la visualisation et le contrôle de vos accessoires de maison intelligente

L’onglet Accueil intègre désormais tous vos accessoires, pièces et scènes dans un seul onglet pour une vue de toute la maison, vous permettant de voir toute votre maison en un coup d’œil

Les catégories pour les lumières, le climat, la sécurité, les haut-parleurs et les téléviseurs, et l’eau vous permettent d’accéder rapidement à tous les accessoires pertinents organisés par pièce et d’afficher des informations d’état plus détaillées

La nouvelle vue de caméra affiche jusqu’à quatre caméras à l’avant et au centre dans l’onglet Accueil, faites défiler pour voir toutes les vues de caméra supplémentaires dans votre maison

Les tuiles d’accessoires repensées comportent des icônes plus reconnaissables visuellement qui sont de couleur assortie à leur catégorie, et de nouveaux comportements pour des commandes d’accessoires plus précises

Santé

La fonction de médicaments vous aide à suivre et à gérer vos médicaments, vitamines et suppléments en créant une liste, des horaires et des rappels personnalisés, puis en visualisant l’enregistrement au fil du temps

Ajouter des médicaments à l’aide de l’appareil photo de votre iPhone (iPhone XS, iPhone XR et versions ultérieures)

Les alertes d’interaction vous informent s’il y a une interaction critique lorsque vous ajoutez un nouveau médicament

Les notifications d’écart de cycle vous alertent si vos cycles menstruels enregistrés présentent un schéma de règles peu fréquentes, de règles irrégulières, de règles prolongées ou de saignotements persistants

Les invitations pour le partage de la santé permettent à vos proches de partager facilement et en toute sécurité leurs données de santé avec vous

Les rappels de partage de santé vous offrent transparence et contrôle sur les données de santé que vous partagez avec vos proches

Nouvelles

My Sports vous permet de suivre facilement vos équipes et ligues préférées et de regarder les temps forts directement dans l’application News

Les favoris vous permettent d’accéder facilement aux chaînes et aux sujets que vous lisez le plus, dans un endroit cohérent près du haut de votre flux Aujourd’hui

Les nouvelles pages d’accueil offrent des flux de sujets visuellement mis à jour et plus faciles à parcourir pour les nouvelles locales, les équipes sportives et les ligues, etc.

Partage Familial

La configuration améliorée du compte enfant facilite la création d’un compte pour un enfant avec les bons contrôles parentaux, y compris les restrictions multimédias adaptées à l’âge

La configuration de l’appareil pour un enfant vous permet d’utiliser le démarrage rapide pour configurer facilement un nouvel appareil iOS ou iPadOS pour votre enfant avec vos contrôles parentaux sélectionnés en place

Les demandes de temps d’écran dans les messages facilitent encore plus l’approbation ou le refus des demandes de votre enfant

Family Checklist vous donne des conseils et des suggestions comme mettre à jour les paramètres de contrôle parental d’un enfant, activer le partage de position ou simplement vous rappeler de partager votre abonnement iCloud+ avec tout le monde

Contrôle de sécurité

Le contrôle de sécurité est une nouvelle section dans les paramètres pour aider les personnes en situation de violence domestique ou conjugale à réinitialiser rapidement l’accès qu’elles ont accordé aux autres

La réinitialisation d’urgence vous permet de prendre rapidement des mesures pour réinitialiser l’accès à toutes les personnes et applications, y compris la désactivation du partage de position via Find My, la réinitialisation des autorisations de confidentialité pour les applications, etc.

Gérer le partage et l’accès vous aide à examiner et à personnaliser les applications et les personnes qui peuvent accéder à vos informations

Accessibilité

La détection de porte dans Magnifier localise une porte, lit les signes et symboles qui l’entourent et vous donne des instructions sur la façon d’ouvrir la porte (iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro)

La mise en miroir d’Apple Watch offre un contrôle total d’Apple Watch depuis l’iPhone et prend en charge l’utilisation de Switch Control, Voice Control ou toute autre fonction d’assistance sur iPhone pour tirer le meilleur parti de votre Apple Watch

Live Captions (bêta) convertit automatiquement l’audio en texte pour que les utilisateurs sourds ou malentendants puissent suivre plus facilement les appels et le contenu multimédia (iPhone 11 et versions ultérieures)

Le contrôleur Buddy aide les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs à obtenir l’aide d’un soignant ou d’un ami tout en jouant à un jeu, en combinant les entrées de plusieurs contrôleurs de jeu en un seul

VoiceOver est désormais disponible dans plus de 20 nouvelles langues et paramètres régionaux, dont le bengali (Inde), le bulgare, le catalan, l’ukrainien et le vietnamien

Le mode d’orthographe de la commande vocale vous donne la possibilité de dicter des noms, des adresses ou d’autres orthographes personnalisées lettre par lettre

Cette version inclut également d’autres fonctionnalités et améliorations :

L’application de mise en forme vous permet de suivre et d’atteindre vos objectifs de mise en forme même si vous n’avez pas encore d’Apple Watch, en utilisant les capteurs de mouvement de l’iPhone pour vous donner une estimation de vos calories pour contribuer à votre objectif quotidien Move

Socket en charge des AirPods Pro (2e génération)

L’audio spatial personnalisé utilise la caméra TrueDepth sur iPhone pour créer un profil personnel pour l’audio spatial qui offre une expérience d’écoute plus précise et immersive sur les AirPods (3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération), AirPods Max

Handoff dans FaceTime vous permet de déplacer facilement les appels FaceTime de votre iPhone vers votre iPad ou Mac, et vice versa

Les mises à jour Memoji incluent plus de poses d’stickers, de coiffures, de couvre-chefs, de nez et de couleurs de lèvres

Quick Note ajoute la prise en charge de la prise de note dans n’importe quelle application sur votre iPhone et l’ajout de liens pour créer un contexte et trouver facilement du contenu

La caméra de traduction vous permet de traduire le texte autour de vous à l’aide de la caméra dans l’application de traduction

La détection des doublons dans Photos identifie les photos en double afin que vous puissiez rapidement nettoyer votre bibliothèque

Flou de premier plan pour les photos de portrait dans L’appareil photo floute les objets au premier plan pour un effet de profondeur de champ plus réaliste (iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max)

Les listes épinglées dans les rappels vous aident à naviguer rapidement vers vos listes de favoris

La recherche sur l’écran d’accueil permet d’accéder à Spotlight directement depuis le bas de l’écran d’accueil, ce qui facilite l’ouverture d’applications, la recherche de contacts ou l’obtention d’informations sur le Web

Envoyez automatiquement des messages dans CarPlay pour ignorer l’étape de confirmation lors de l’envoi de messages

Rapid Security Response apporte des améliorations de sécurité importantes à vos appareils encore plus rapidement, car elles peuvent être appliquées automatiquement entre les mises à jour logicielles standard

Cette version comprend encore plus de fonctionnalités et d’améliorations. Pour plus d’informations, veuillez visiter ce site Web : https://www.apple.com/ios/ios-16

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les modèles d’iPhone. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : https://support.apple.com/kb/HT201222

