Apple lance watchOS 9 au public ! Télécharger maintenant!

L’attente est enfin terminée, Apple publie le watchOS 9 attendu au public, après des mois d’aperçus pour les développeurs et de versions bêta publiques. La dernière itération de watchOS – watchOS 9 apporte une pléthore de nouvelles fonctionnalités, modifications et améliorations.

watchOS 9 est étiqueté avec 20R364 une version de logiciel. De toute évidence, il s’agit d’une mise à niveau logicielle majeure pour l’Apple Watch, elle pèse 1,7 Go de taille de téléchargement.

Quoi de neuf dans watchOS 9 ?

watchOS 9 apporte un tas de changements visuels à la montre. La nouvelle itération de watchOS apporte la prise en charge des chiens et des chats dans les visages de montre portrait annoncés l’année dernière. Il existe quatre nouveaux cadrans de montre personnalisables, notamment le cadran Astronomy, le cadran Lunar, Playtime avec des chiffres animés, rejoints par le cadran de la montre Metropolitan avec de belles combinaisons de couleurs. L’interface utilisateur de Siri est également actualisée sur watchOS 9.

Passant aux autres fonctionnalités, il y a ensuite une application d’entraînement améliorée avec trois nouvelles mesures de forme de course, y compris la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Il apporte également des entraînements personnalisés, des améliorations de natation, et plus encore. watchOS 9 est livré avec la fonction d’historique de la fibrillation auriculaire (AFib) pour accéder à des informations importantes, y compris une estimation de la fréquence à laquelle le rythme cardiaque d’un utilisateur montre des signes d’AFib, comme mentionné par Apple.

Outre ces fonctionnalités, la mise à niveau apporte la fonctionnalité Sleep Stages pour un meilleur suivi du sommeil, une nouvelle application de médicaments pour suivre les médicaments avec des rappels, la prise en charge de 6 langues de clavier, et plus encore.

Quelles montres Apple prendront en charge watchOS 9 ?

Apple Watch série 3

Apple Watch Série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch série 6

Apple Watch série 7

Apple Watch Série 8

Apple Watch SE

Apple Watch Ultra

Si vous possédez l’une de ces montres Apple, vous pouvez mettre à jour votre montre avec le nouveau watchOS 9. Apple commence à déployer la nouvelle mise à jour pour tout le monde, mais si pour une raison quelconque vous ne recevez pas la mise à jour, vous pouvez attendre un certain temps. . Avant d’installer watchOS 9, assurez-vous de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.

Comment installer watchOS 9 Public

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent ouvrir l’application Watch sur leur iPhone et vérifier le nouveau logiciel, bien que, comme je l’ai dit plus tôt, assurez-vous d’installer d’abord iOS 16 sur votre iPhone. Maintenant, si votre iPhone fonctionne sur iOS 16, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et mettre à jour votre Apple Watch avec la mise à jour stable de watchOS 9.

Conditions préalables:

Chargez votre Apple Watch à au moins 50 % et connectez-la au chargeur.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.

Voyons maintenant comment vous pouvez installer watchOS 9 stable sur votre Apple Watch.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.

