watchOS 9 apporte des fonctionnalités d’entraînement améliorées, une application Médicaments et de nouveaux visages à Apple Watch

Après avoir présenté trois nouvelles montres Apple lors de l’événement « Far Out » la semaine dernière, Apple met maintenant watchOS 9 à la disposition de tous les utilisateurs. Après trois mois de test bêta, voici cinq raisons de mettre à jour et aussi ce que les Apple Watches peuvent utiliser avec ce nouveau système d’exploitation.

Avec cela, tous les utilisateurs d’Apple Watch Series 4 – ou plus récents – peuvent profiter de watchOS 9. Il s’agit de la plus grande mise à jour depuis des années, car Apple se concentre sur des écrans plus grands et des montres Apple plus performantes. Voici cinq raisons de mettre à jour vers watchOS 9 :

Application d’entraînement remaniée avec un accent sur les coureurs

watchOS 9 apporte une mise à jour importante à l’application Workout avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui aiment faire de l’exercice. Pour les coureurs, il y a un nouveau Vues d’entraînement où ils n’ont qu’à tourner la couronne numérique pour voir de nombreuses mesures, qui sont disponibles pendant l’exécution :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

L’application Sleep est maintenant réellement utile

Après avoir introduit l’application Sleep avec watchOS 8, Apple y ajoute enfin plus de fonctionnalités. Désormais, les utilisateurs peuvent voir combien de temps ils ont passé en sommeil paradoxal, central ou profond, ainsi que le moment où ils se sont peut-être réveillés.

De plus, les tableaux de comparaison du sommeil dans l’application Santé mise à jour sur iPhone vous permettent de voir des mesures telles que la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.

watchOS 9 apporte de nouveaux cadrans de montre et un nouveau look aux anciens

Avec watchOS 9, Apple propose quatre nouveaux cadrans de montre : Lunar, Playtime, Metropolitan et Astronomy.

Lunaire : Apple le décrit comme un cadran de montre qui « dépeint la relation entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire » ;

: Apple le décrit comme un cadran de montre qui « dépeint la relation entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire » ; Récréation: Un cadran de montre dynamique et interactif créé en collaboration avec l’illustrateur et artiste Joi Fulton ;

Un cadran de montre dynamique et interactif créé en collaboration avec l’illustrateur et artiste Joi Fulton ; Métropolitain: Un cadran de montre classique qui reproduit une montre analogique mais avec de multiples options de personnalisation ;

Un cadran de montre classique qui reproduit une montre analogique mais avec de multiples options de personnalisation ; Astronomie: Complètement remanié, il ajoute des versions 3D super détaillées de la Terre et de la Lune.

Apple a également mis à jour Modulaire, Modulaire Compact, X-Grand, Simpleet Utilitaire Watch Faces pour profiter des écrans plus grands disponibles sur l’Apple Watch. La Portrait Le cadran de la montre fonctionne désormais avec les portraits d’animaux.

Enfin et surtout, tous Nike les cadrans de montre sont disponibles pour les utilisateurs de watchOS 9.

L’application Médicaments vous rappellera de prendre vos médicaments

La nouvelle application Médicaments vous aide à suivre discrètement et facilement vos médicaments, vitamines et suppléments. Vous pouvez également les enregistrer à partir de rappels.

De plus, cette nouvelle application se combine très bien avec l’application Cycle Tracking, qui est devenue encore plus utile pour les femmes.

L’historique de la fibrillation auriculaire désormais à votre poignet avec watchOS 9

Si vous avez reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire, activez l’historique de la fibrillation auriculaire pour voir une estimation de la fréquence à laquelle votre cœur est dans cette arythmie. C’est important car cela peut être lié à votre risque de complications graves.

Dans l’application Santé, vous pouvez identifier les facteurs liés au mode de vie susceptibles d’influencer le temps que vous passez en fibrillation auriculaire (comme le sommeil, l’exercice et le poids) et partager facilement ces informations avec votre médecin. Vous pouvez également voir l’heure de la journée ou de la semaine où votre fibrillation auriculaire est la plus fréquente.

Au final

Ce sont cinq des meilleures fonctionnalités qui sont maintenant disponibles avec watchOS 9. Quelle est votre fonction préférée ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

