Si votre mobile ne répond pas à ces exigences, vous ne pourrez pas effectuer la mise à jour vers Android 13

Google a mis à jour les exigences minimales qu’un mobile doit remplir pour être lancé avec Android 13

À chaque sortie d’une nouvelle version d’Android, Google réajuste généralement les exigences minimales qu’un appareil doit respecter pour passer d’une version à la plus récente. Avec Android 13, la dernière version disponible, Google a décidé d’augmenter les exigences techniques minimales, de sorte que certains smartphones vont être exclus des plans de mise à jour de leurs fabricants.

Comme l’a confirmé le développeur Jason Boyton dans son profil twitterles exigences minimales d’Android 13 ont introduit des changements par rapport à la quantité de RAM et de stockage qu’un smartphone doit inclure pour exécuter la dernière version du système.

2 Go de RAM et 16 Go de stockage au minimum pour pouvoir faire tourner Android 13

L’augmentation à au moins 2 Go de RAM dans les appareils qui sont lancés sur le marché est un changement important, car elle laisse de côté tous ces appareils bon marché avec 1 ou 1,5 Go de RAM, vendus principalement sur les marchés en développement. .

De plus, les appareils doivent disposer d’au moins 16 Go de stockage interne. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, les terminaux n’auront pas la certification nécessaire pour pouvoir inclure les services Google Mobile.

après #Android13, les nouveaux appareils dotés de moins de 2 Go de RAM ne peuvent pas précharger GMS. Tout nouvel appareil Go doit disposer d’au moins 16 Go de stockage. Les appareils ne répondant pas à ces exigences aujourd’hui sur 12 ne doivent pas passer à 13. – Jason Bayton (@JasonBayton) 7 septembre 2022

D’autre part, les fabricants sont avertis que les appareils qui ne répondent pas aux exigences ne doivent pas être mis à jour vers la dernière version du système.

Ces changements affectent également les appareils lancés dans le cadre du programme Android Go, composé d’appareils à ressources limitées. Par conséquent, même les nouveaux téléphones avec Android Go doivent disposer d’au moins 2 Go de RAM et 16 Go de stockage pour pouvoir mettre à jour vers Android 13.

