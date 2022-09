Les États-Unis envisagent d’assouplir les restrictions imposées à Huawei

Les États-Unis prévoient d’assouplir prochainement certaines des restrictions, Huawei pourrait-il retrouver sa position sur le marché des smartphones ?

Trois ans se sont écoulés depuis que le gouvernement américain, alors dirigé par Donald Trump, a officialisé le veto imposé à Huawei, empêchant ainsi les entreprises américaines de collaborer avec le géant de l’électronique basé à Shenzhen. L’affaire a fait beaucoup parler d’elle pendant ces trois années, et le fera encore longtemps.

Cependant, il semble que les États-Unis soient prêts à ouvrir une porte à Huawei. Comme l’a confirmé Bloomberg, le gouvernement américain prévoit d’assouplir certaines des restrictions imposées à Huawei, afin que l’entreprise ait à nouveau accès à certaines des technologies essentielles, qu’elle a dû cesser d’utiliser après le veto de 2019.

Huawei aura accès à certaines technologies américaines

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du commerce a été chargé de publier une déclaration dans laquelle la diffusion de certaines technologies et logiciels standardisés d’entreprises américaines à des entreprises chinoises, telles que Huawei, est autorisée.

En ce sens, Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité, a indiqué que les parties intéressées des États-Unis doivent participer pour parvenir à des accords de normalisation et de standardisation, afin que plus de technologies ne soient partagées que strictement nécessaires, ou celles dont la libération aux marques chinoises pourrait présenter un risque pour la sécurité nationale.

Huawei, pour sa part, n’a pas commenté la question. Cependant, depuis le début, la marque chinoise est restée ferme dans sa position, affirmant que ses produits et services ne posent aucun type de menace pour la sécurité ou ne violent pas la confidentialité des données des consommateurs.

On ne sait donc pas à quel type de technologies Huawei aura à nouveau accès. Il ne faut pas oublier que, depuis le veto imposé en 2019, la firme a perdu l’accès à des éléments essentiels pour son activité comme les puces produites par TSMC, ce qui a empêché la marque d’utiliser les derniers processeurs dans ses mobiles.

Pour toi