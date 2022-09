Samsung Galaxy S23: a révélé plus de détails sur la nouvelle génération de produits phares de Samsung

Une nouvelle fuite révèle les dimensions et spécifications des écrans des Galaxy S23.

Bien qu’il reste encore quelques mois à Samsung pour lancer ses nouveaux terminaux franchisés sur le marché, certains Galaxy S23 qui arriveraient début 2023, nous n’avons cessé de recevoir ces derniers mois des informations qui révèlent certaines de ses principales caractéristiques.

Ainsi, après avoir récemment appris que le Samsung Galaxy S23 Ultra n’aurait pas d’écran incurvé, voilà qu’une nouvelle fuite, qui a été partagée par le média spécialisé SamMobile, révèle plus de détails sur la nouvelle génération de flagships de Samsung.

Ce seront les écrans du Galaxy S23

Une récente fuite du média Slashleaks vient de révéler à la fois les dimensions et les spécifications des écrans des nouveaux Samsung Galaxy S23.

Ainsi, le modèle de base, le Galaxy S23, aura des dimensions de 146,3 x 70,9 x 7,6 millimètres et un écran de 6,1 pouces avec une résolution FullHD+ de 2340 x 1080 pixels, ce qui indique qu’il sera très similaire à son prédécesseur, un Galaxy S22. qui a la même taille d’écran avec la même résolution et des dimensions très similaires (146 x 70,6 x 7,6 millimètres).

De son côté, le Samsung Galaxy S23+ aura des dimensions de 157,8 x 76,2 x 7,6 millimètres et sera équipé d’un écran de 6,6 pouces avec la même résolution que celle de son petit frère, Full HD+ 2340 x 1080 pixels.

Enfin, le modèle le plus avancé des trois, le Samsung Galaxy S23 Ultra aura des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 millimètres et comportera un écran plat de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ de 3088 x 1440 pixels, une combinaison de taille et de résolution que nous avons déjà vu dans son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a révélé plus de fonctionnalités du nouveau terminal franchisé de la firme coréenne

Évidemment, ce ne sont que des fuites et il faudra encore patienter jusqu’au début de l’année prochaine pour connaître tous les détails des nouveaux fleurons de la firme coréenne.