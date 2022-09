OnePlus 11 Pro : le design de la prochaine bête chinoise est filtré

On sait déjà à quoi ressemblera le OnePlus 11 Pro : une nouvelle fuite nous permet de voir son design dans les moindres détails

Nous avons déjà ici la première fuite majeure de l’un des prochains produits phares qui arrivera en 2023. Elle provient du célèbre « filtre » OnLeaks, qui a partagé les premières images qui représentent ce que serait le design définitif du nouveau OnePlus 11 Pro. .

Grâce aux images partagées, nous savons que le OnePlus 11 Pro introduira plusieurs changements esthétiques importants par rapport au OnePlus 10 Pro actuel, notamment en ce qui concerne le module de caméra arrière.

Ce serait le OnePlus 11 Pro, selon OnLeaks

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis le lancement du OnePlus 10T, mais la filiale chinoise d’OPPO semble déjà très avancée dans le développement de son prochain flagship.

En ce sens, on sait que sa conception comportera deux caractéristiques qui n’étaient pas présentes dans le 10T : d’une part, le Switch Alert Slider situé sur l’un des côtés du téléphone, et d’autre part, le système de caméra avec la signature de Hasselblad.

Sa caméra arrière serait l’un des aspects différentiels par rapport à la génération actuelle. Comme on peut le voir sur l’image, les trois capteurs seraient situés à l’intérieur d’un module circulaire, qui est fixé au châssis du téléphone via une lunette en métal. En ce sens, le module circulaire dépasse de la lunette elle-même, qui à son tour dépasse de plusieurs millimètres de l’arrière du téléphone.

Le OnePlus 10 Pro a été présenté en Chine en janvier 2022, et des mois plus tard, il a fait le saut vers d’autres régions. On s’attend donc à ce que OnePlus suive la même stratégie avec cette nouvelle génération, qui selon les derniers indices, serait dotée du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dont la présentation est prévue au mois de décembre, lors du Qualcomm Snapdragon Summit 2022. se déroulant à Hawaï.

