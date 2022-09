Xiaomi va encore compliquer son catalogue avec un nouveau Redmi Note 11

Un nouveau modèle de milieu de gamme Xiaomi a été vu dans une base de données réseau bien connue. Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose sur l’appareil, mais il semble qu’il s’agira d’une nouvelle version du Xiaomi Redmi Note 11.

Si l’on peut être sûr d’une chose quand on parle de Xiaomi, c’est que ce constructeur a pour habitude de lancer de nombreux nouveaux mobiles chaque année, chacun dans différentes gammes de prix et dans différentes gammes Android.

La firme chinoise a un intérêt particulier à dominer le secteur du milieu de gamme, où sa marque Redmi est toujours bien présente. Pas en vain, ici nous vous avons déjà parlé des meilleurs téléphones Redmi, parmi lesquels le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G se distingue comme son meilleur appareil.

Eh bien, comme nous avons pu le savoir grâce à Xiaomiui, un nouveau Redmi Note 11 Pro est apparu dans la base de données IMEI. Voyons ce que l’on sait jusqu’à présent et ce qui ne l’est pas sur ce nouvel appareil.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 2023 : on en sait peu

Au fur et à mesure de sa collecte, l’appareil est apparu dans la base de données IMEI il y a quelques jours, mais sans offrir beaucoup plus d’informations en dehors du nom de l’appareil. Nous savons que pour l’instant il s’appelle Xiaomi Redmi Note 11 Pro 2023, mais rien d’autre. Cependant, il est frappant de constater qu’ils conservent le nom Redmi Note 11 et qu’il n’est pas question d’un nouveau modèle.

Parmi le peu que l’on sait, il y a le numéro de modèle de l’appareil, K6A. On suppose que puisque le numéro de modèle du Redmi Note 10 Pro est K6, ses caractéristiques seront similaires.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro était l’un des modèles de milieu de gamme les plus puissants lancés l’année dernière. Il avait un appareil photo 108MP sur le capteur arrière et incorporait un chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Il avait également un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une date de sortie n’a pas non plus été proposée, bien que selon le numéro de modèle complet de l’appareil (2209116AG) de Xiaomiui, ils en déduisent qu’il sera lancé dans le monde entier et qu’une date de sortie proche de la fin de 2022 devrait probablement être attendue au plus tôt .

Pour l’instant, comme nous l’avons déjà mentionné, on n’en sait pas beaucoup plus sur ce nouveau milieu de gamme des Chinois. Nous devrons attendre qu’il y ait plus de nouvelles.

