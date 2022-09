Android se met à jour en grand : meilleure accessibilité, personnalisation de WearOS et des emojis

Android se prépare à recevoir une poignée de nouvelles intéressantes : c’est tout ce que nous attendons

Les « Feature Drops » Android que Google annonce tous les quelques mois sont l’exemple qui démontre le mieux qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la dernière version d’Android pour pouvoir profiter des développements les plus récents du système d’exploitation. Dans de nombreux cas, il suffit de maintenir vos applications système à jour afin d’avoir les dernières modifications.

Profitant de l’arrivée du mois de septembre, Google a annoncé une nouvelle mise à jour « Feature Drop » chargée de nouvelles fonctionnalités, qui commencera à atteindre les appareils Android dans les prochaines semaines, pour introduire des changements intéressants dans la plupart des appareils du monde entier. Passons en revue toutes les nouvelles fonctionnalités à venir.

Le partage à proximité fonctionnera mieux entre vos appareils

Il y a quelques mois, Google a lancé Near Share, un système visant à partager des fichiers et des données avec d’autres appareils sans fil et sans avoir besoin d’une connexion Internet, à la manière d’AirDrop d’Apple.

Désormais, Google a annoncé que cet outil fonctionnera mieux entre les différents appareils d’un même utilisateur, de sorte qu’il ne sera plus nécessaire d’accepter les transferts sur l’appareil récepteur. Tout ce que vous avez à faire est de partager les fichiers souhaités avec un appareil associé au même compte Google, et le transfert aura lieu automatiquement.

Plus d’applications adaptées aux grands écrans

Android 12L et Android 13 sont là pour améliorer l’expérience sur les appareils dotés de grands écrans, tels que les tablettes et les smartphones pliables. Petit à petit, Google continue d’introduire des changements à cet égard.

La dernière en date consiste à mettre à jour encore plus d’applications de la suite Google Workspace, telles que Google Drive et Google Keep, pour introduire des widgets plus utiles destinés à être utilisés sur ce type d’appareil.

Plus (et mieux) d’emojis

L' »Emojification » des messages a atteint Gboard, l’application clavier de Google. Désormais, le clavier intégrera un nouveau bouton qui vous permettra d’ajouter automatiquement les emojis les plus appropriés à chaque message.

Pour le moment, oui, cette fonction n’est disponible que lorsque le clavier est configuré en anglais.

D’autre part, encore plus de combinaisons d’emoji ont été ajoutées à la fonction Emoji Kitchen.

Comment combiner des emojis et en créer de nouveaux avec Gboard

Les jeux arrivent sur Google Meet

Tous les appels vidéo ne doivent pas nécessairement être formels. Avec la dernière mise à jour de Google Meet, de nouvelles fonctionnalités pour le divertissement de vidéoconférence sont incluses, à partir de jeux comme UNO ! Mobile, Kahoot ! ou Attention ! avec un maximum de 100 joueurs, même la possibilité de regarder des vidéos YouTube avec d’autres personnes.

En plus de cela, l’application a inclus un outil utile qui vous permet d’ajuster l’écran pour fixer plusieurs personnes, afin qu’elles apparaissent toujours au-dessus du reste des participants à un appel vidéo.

Les fonctionnalités d’accessibilité deviennent encore plus utiles

Google a passé des années à améliorer l’accessibilité du système d’exploitation grâce à des fonctionnalités telles que la transcription instantanée. A cette occasion, nous avons voulu améliorer l’un des outils les plus utiles de cette section : les notifications sonores.

Grâce à eux, il était déjà possible de recevoir des notifications sur le mobile ou la smartwatch lorsque le smartphone détectait un son important, comme une sonnette, un chien qui aboie, frappe à une porte ou des alarmes incendie. Désormais, il sera possible d’ajouter nos propres sons pour recevoir une notification dès que le mobile les détecte.

L’option d’utiliser la description audio sur Google TV a également été ajoutée, une fonctionnalité destinée aux personnes ayant des problèmes de vision.

Plus de personnalisation pour Wear OS

Google n’oublie pas son système d’exploitation pour les montres intelligentes, d’autant plus maintenant que la Google Pixel Watch arrive à grands pas.

La dernière mise à jour introduit une nouvelle carte Google Keep qui vous permet d’ajouter rapidement des notes ou des listes de tâches.

D’autre part, avec la nouvelle application Bitmoji pour Wear OS, il sera possible d’utiliser un nouveau cadran de montre avec un Bitmoji personnalisé.

Les différentes nouveautés annoncées par Google arriveront bientôt sur les appareils compatibles. La société nous encourage à rester à l’écoute de la page de mise à jour pour plus de nouvelles liées à son déploiement.