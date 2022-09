C’est le seul navigateur Web qui m’a fait arrêter d’utiliser Google Chrome

Avec Soul Browser, vous pouvez parcourir des sites Web sans publicités gênantes, accéder rapidement et facilement au mode écran partagé, éditer des photos sans quitter l’application et traduire n’importe quel site Web dans votre langue.

Chrome est sans aucun doute le navigateur Web le plus utilisé sur Android, en partie parce qu’il est déjà préinstallé sur la grande majorité des mobiles du marché, mais aujourd’hui, vous pouvez trouver une grande variété de très bonnes alternatives dans le Google Play Magasin .

Au cours des dernières années, j’ai essayé une multitude de navigateurs Web Android, mais au final, je suis toujours revenu à Chrome. Jusqu’à présent, car aujourd’hui je suis ici pour parler du seul navigateur Web qui a réussi à arrêter d’utiliser Google Chrome une fois pour toutes.

Soul Browser : un navigateur Web doté de fonctionnalités intéressantes

Soul Browser est un navigateur Web gratuit qui a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois et qui a un score de 4,4 sur 5 dans l’App Store de Google.

L’un des points forts de Soul Browser est sa simplicité d’utilisation, puisqu’il te permet d’accéder à la fois à ses paramètres et à toutes ses fonctions directement depuis le bouton de menu qui se trouve en bas à droite de l’application.

Mais, sans aucun doute, la raison qui m’a fait opter pour ce navigateur est le grand nombre de fonctions intéressantes dont il dispose.

Ainsi, tout d’abord, Soul Browser dispose d’un puissant bloqueur de publicités que vous pouvez personnaliser avec les filtres publicitaires que vous préférez, car, en plus des filtres Adblock Plus et Adguard déjà inclus et que vous pouvez activer, vous avez également le possibilité d’ajouter le vôtre.

Mais ce n’est pas tout, car ce navigateur Web possède certaines fonctionnalités dont je profite beaucoup, telles que la traduction automatique de pages Web de l’anglais vers l’français sans avoir besoin d’utiliser une application tierce, permettant le mode à une main avec une touche , télécharger toutes les images d’un site Web et les modifier directement à partir du navigateur, écouter les articles comme s’il s’agissait d’un podcast, prendre des captures d’écran régulières et étendues, afficher uniquement les images sur un site Web et ajouter une URL aux signets, à la page d’accueil de Soul, sur l’écran d’accueil de votre terminal ou définissez-le comme page d’accueil de Soul Browser.

Soul Browser est une application entièrement gratuite avec des publicités, que vous pouvez supprimer avec un seul paiement de 1,59 euros, un montant que dans mon cas j’ai payé avec le solde que j’avais accumulé dans Google Rewards.

