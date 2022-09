Avec cette astuce Gboard, vous pouvez éviter l’un des plus gros tracas lors de l’écriture sur votre mobile

Grâce à cette astuce, le clavier de Google reconnaîtra les mots que vous écrivez dans plusieurs langues sans avoir à passer de l’une à l’autre.

Gboard est, sans aucun doute, l’une des meilleures applications de clavier pour Android, grâce, avant tout, à sa grande capacité de personnalisation et à une série de fonctions très utiles pour écrire des messages et des e-mails rapidement et facilement.

Au cours des derniers mois, nous avons découvert les meilleures astuces du clavier Google et cette fois, nous allons vous révéler une nouvelle astuce Gboard avec laquelle vous pouvez éviter l’un des plus gros désagréments lors de la frappe sur votre mobile.

Tapez en plusieurs langues sur Gboard avec cette astuce simple

L’un des principaux problèmes que vous rencontrez sûrement lors de la rédaction de messages ou d’e-mails depuis votre mobile est que son clavier est réglé sur une langue et si vous devez utiliser une autre langue pour communiquer avec votre interlocuteur, vous n’aurez pas le choix. pour continuer à utiliser le clavier sans la prédiction ou changer la langue manuellement, avec l’inconvénient de devoir constamment changer de langue.

Ainsi, vous pouvez facilement modifier du texte avec votre clavier mobile

Eh bien, ce problème a déjà une solution car Gboard a une fonction qui vous permet d’ajouter toutes les langues que vous voulez et de les utiliser de manière interchangeable sans perdre la fonctionnalité de prédiction de mots et sans avoir à passer d’une langue à l’autre de temps en temps .

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez simplement ajouter une nouvelle langue, comme l’anglais, à Gboard, ce que vous pouvez faire en suivant ces étapes simples :

Accédez à n’importe quelle application de messagerie et appuyez sur la zone d’écriture pour ouvrir le clavier Google

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui apparaît sur le côté droit de la barre supérieure de Gboard

Appuyez sur le bouton Paramètres

Aller à la section Langues

Appuyez sur le bouton Ajouter un clavier situé en bas de l’application

Sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter dans la liste ou recherchez-la à l’aide de la loupe qui apparaît dans le coin supérieur droit

Enfin, accédez à la langue que vous souhaitez ajouter, sélectionnez la disposition du clavier et cliquez sur le bouton Terminé qui se trouve en bas à droite

Veuillez noter que si vous souhaitez que Gboard vous montre des prédictions pour les langues que vous ajoutez, vous devez vous assurer que le Switch à droite de l’option Saisie en plusieurs langues dans le menu de chaque langue est activé. De plus, sachez que Gboard vous montrera les prédictions d’un maximum de 3 langues.

Une fois cela fait, vous pourrez écrire des mots et des phrases dans les trois langues que vous avez configurées et recevoir des prédictions de chacune d’elles, quelque chose de vraiment utile pour répondre aux messages dans les chats qui sont dans une autre langue ou pour utiliser la langue des applications d’apprentissage telles que Duolingo ou Memrise.

