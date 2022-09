Gurman : le service d’abonnement au matériel iPhone, toujours en préparation par Apple, pourrait être lancé plus tard cette année

Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone 14. Alors que les précommandes ont déjà commencé et que les livraisons peuvent aller jusqu’en octobre, il manquait une chose lors de l’annonce des nouveaux iPhones : le service d’abonnement matériel supposé regrouper Apple One et des produits comme l’iPhone et l’iPad.

Dans son dernier Allumer bulletin, Bloomberg‘s Mark Gurman dit que ce service est encore à venir et pourrait être lancé dès la fin de cette année.

Ce nouveau service d’abonnement au matériel iPhone a été signalé par Bloomberg en mars. La publication décrit cette initiative comme « la plus grande poussée d’Apple à ce jour vers des ventes automatiquement récurrentes ».

Ce nouveau service d’abonnement matériel pourrait être lié aux offres groupées Apple One et AppleCare. Actuellement, AppleCare et Apple One existent indépendamment l’un de l’autre. Cependant, vous bénéficiez d’AppleCare lorsque vous achetez un iPhone via le programme de mise à niveau iPhone.

Le programme différerait d’un programme de versements en ce sens que les frais mensuels ne seraient pas le prix de l’appareil réparti sur 12 ou 24 mois. Il s’agirait plutôt de frais mensuels qui restent à déterminer et qui dépendent de l’appareil choisi par l’utilisateur. La société a envisagé de permettre aux utilisateurs du programme d’échanger leurs appareils contre de nouveaux modèles lors de la sortie d’un nouveau matériel. Il publie historiquement de nouvelles versions de ses principaux appareils, y compris l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, une fois par an.

Maintenant, Gurman réitère son rapport en disant qu’Apple « teste activement ce nouveau service ». Il écrit:

La société travaille en effet toujours sur un service d’abonnement matériel qui s’intégrera à ses offres groupées Apple One. Apple teste activement ce nouveau service, et je m’attends à ce qu’il soit lancé plus tard cette année ou l’année prochaine.

La raison pour laquelle Apple n’a pas annoncé le service d’abonnement matériel parallèlement à la sortie de l’iPhone 14 était de «réduire la complexité du jour du lancement. Après tout, cela ajoutera une toute nouvelle façon d’acheter un iPhone.

Avec un nouvel événement prévu pour le mois prochain axé sur les iPad et les Mac, cela pourrait être le moment idéal pour Apple d’annoncer ce service d’abonnement matériel, qui arriverait également bien avant la saison des fêtes.

Seriez-vous intéressé par un service d’abonnement iPhone fourni avec Apple One ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :