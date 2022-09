Événement Apple d’octobre : nouvel iPad Pro, iPad 10, Mac M2, iPadOS 16 et macOS Ventura

L’événement de septembre étant déjà « loin » en vue, les rumeurs montrent déjà qu’Apple prépare un événement d’octobre. Cette fois, la société se concentrera sur les nouveaux iPad, Mac et leurs systèmes d’exploitation à venir : iPadOS 16 et macOS Ventura. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Ça fait un moment depuis Netcost-security.fr a commencé à signaler qu’Apple travaille sur le nouvel iPad Pro et l’iPad de 10e génération. Non seulement cela, mais la société prépare également une poignée de nouveaux Mac pour une version 2022. Bloombergest Mark Gurman dans son Allumer newsletter a également donné quelques informations sur ce qu’il s’attend à ce qu’Apple présente bientôt.

Apple présentera le nouvel iPad Pro lors de son événement d’octobre

Dans la newsletter d’août, Gurman dit qu’il « s’attendrait à un iPad Pro remanié avec un processeur M2 », qui Netcost-security.fr sources peuvent corroborer indépendamment. Avec deux versions, iPad Pro 11 pouces avec écran LCD et iPad Pro 12,9 pouces avec technologie miniLED, Apple prévoit d’apporter la connexion MagSafe à ces tablettes.

De plus, une meilleure autonomie de la batterie avec de nouveaux accessoires pourrait également être en route avec ce produit. Tout comme l’iPhone 14 sera la star de l’événement Apple de septembre, tous les regards sont tournés vers le nouvel iPad Pro lors de cet événement supposé d’octobre.

Apple a travaillé sur des mises à niveau plus importantes pour son iPad moins cher. Informations vues par Netcost-security.fr révèle que le nouvel iPad de 10e génération (nom de code J272) comportera un port USB-C au lieu de Lightning. Cela indique qu’Apple prévoit enfin d’apporter l’USB-C à toute la gamme d’iPad.

Avec USB-C, les utilisateurs d’iPad d’entrée de gamme pourront également le connecter facilement à des écrans externes plus modernes tels que le Studio Display d’Apple. Nous avons également appris de nos sources que le nouvel iPad d’entrée de gamme comportera un écran Retina de la même résolution que l’écran de l’iPad Air. On peut s’attendre à une légère augmentation de l’écran à 10,5 pouces voire 10,9 pouces. Cependant, les spécifications d’affichage plus modernes telles qu’une large gamme de couleurs avec DCI-P3 et une luminosité plus élevée resteront exclusives aux iPad les plus chers.

Gurman corrobore également avec Netcost-security.fr et dit que cette tablette aura la puce A14 Bionic. De plus, un événement d’octobre pourrait être le moment idéal pour qu’Apple présente cette tablette.

De nouveaux Mac M2 arrivent à l’événement Apple d’octobre

Dans sa newsletter, Gurman écrit :

Apple a travaillé sur des versions basées sur M2 du Mac mini, du Mac Pro et du MacBook Pro, donc je pense que nous verrons probablement au moins une paire de ces machines dans environ deux mois.

Les rumeurs sur ces ordinateurs ne sont pas nouvelles. Apple lui-même a déjà annoncé qu’il travaillait sur un nouveau Mac Pro. Selon Bloombergles MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération pourraient être annoncés à l’automne 2022 et au printemps 2023 avec les processeurs M2 Pro et M2 Max.

Enfin, un Mac mini Apple en silicium de deuxième génération est attendu depuis au moins un an maintenant. Depuis qu’Apple a récemment introduit le Mac Studio, on ne sait pas quel type de processeur un nouveau Mac mini aurait – seulement le M2 ou une variante plus puissante.

Casque de réalité mixte Apple

Les rumeurs sur le casque Apple Mixed Reality se sont multipliées au cours de la dernière année. Lors de l’événement d’Apple en octobre, la société pourrait faire revivre la phrase « One More Thing » de Steve Jobs pour taquiner le prochain casque de réalité mixte de la société.

Les rumeurs s’attendent actuellement à ce qu’il soit dévoilé dès la fin de cette année et qu’il commence à être vendu en 2023. L’événement Apple d’octobre pourrait être le moment idéal pour que l’entreprise révèle au public qu’elle entre sur un nouveau marché.

Alors qu’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 sortiront le 12 septembre, la société a prévu la disponibilité d’iPadOS 16 et de macOS Ventura pour tous les utilisateurs en octobre, très probablement après cet événement supposé.

iPadOS 16 et macOS Ventura partagent de nombreuses fonctionnalités en commun, étant le Stage Manager le plus important. Avec cette fonction, vous pouvez :

Fenêtres redimensionnables : Redimensionnez vos fenêtres pour leur donner la taille idéale pour votre tâche ;

Redimensionnez vos fenêtres pour leur donner la taille idéale pour votre tâche ; Application centrale : Concentrez-vous sur l’application avec laquelle vous travaillez sans passer en plein écran ;

Concentrez-vous sur l’application avec laquelle vous travaillez sans passer en plein écran ; Accès rapide aux fenêtres et applications : Les fenêtres des applications dans lesquelles vous travaillez sont affichées bien en évidence au centre, et les autres applications sont disposées sur le côté gauche par ordre d’utilisation récente ;

Les fenêtres des applications dans lesquelles vous travaillez sont affichées bien en évidence au centre, et les autres applications sont disposées sur le côté gauche par ordre d’utilisation récente ; Fenêtres superposées : Créez des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, vous donnant le contrôle pour organiser votre espace de travail idéal ;

Créez des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, vous donnant le contrôle pour organiser votre espace de travail idéal ; Regroupez les applications : Faites glisser et déposez des fenêtres depuis le côté ou ouvrez des applications depuis le Dock pour créer des ensembles d’applications auxquels vous pouvez toujours revenir.

Quand Apple organisera-t-il son événement d’octobre ?

Pour l’instant, les détails ne sont pas clairs sur la date à laquelle Apple organisera son événement d’octobre. Netcost-security.fr veillera à mettre à jour cet article une fois que nous serons proches de l’événement ou lorsque nous en saurons plus sur ce qu’Apple pourrait présenter lors de cette keynote.

