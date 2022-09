Certaines fonctionnalités d’iOS 16 nécessitent un iPhone XS ou plus récent ; Les voici

iOS 16 prendra en charge l’iPhone 8, l’iPhone X et les modèles plus récents. Même ainsi, toutes les fonctions ne seront pas disponibles pour les iPhones plus anciens. Dans cet esprit, Netcost-security.fr a rassemblé toutes les fonctionnalités qui nécessiteront au moins un iPhone XR et un iPhone XS, lorsque ce prochain système d’exploitation sera disponible pour tous les utilisateurs lundi.

Certaines fonctionnalités d’iOS 16 ne seront disponibles que pour les iPhones dotés de la puce A12 Bionic ou d’une version plus récente, à savoir l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone SE (2e génération), l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone SE (3e génération).

Voici toutes les fonctionnalités qui ne seront disponibles que sur quelques iPhones avec iOS 16 plus tard cet automne :

Texte en direct dans les vidéos : Le texte est désormais complètement interactif dans les images vidéo en pause, vous pouvez donc utiliser des fonctions telles que copier-coller, rechercher et traduire. Cette fonctionnalité fonctionne dans Photos, Quick Look, Safari et d’autres applications.

Actions rapides dans Live Text : Les données détectées dans les photos et les vidéos sont exploitables en un seul clic. Suivez des vols ou des expéditions, traduisez des langues étrangères et convertissez des devises.

Nouvelles langues pour Live Text : Avec iOS 16, Live Text reconnaît le texte japonais, coréen et ukrainien.

Emoji dans les textes : Aperçu lors de la keynote WWDC 2022, vous pouvez insérer des emoji lors de l’envoi de messages avec Siri. Il est disponible en cantonais (Hong Kong), anglais (Australie, Canada, Inde, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand (Allemagne), japonais (Japon), chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan) et français (Mexique , France, États-Unis).

Découvrez les fonctionnalités et applications Siri : Ouvrez une application et demandez : « Hey Siri, que puis-je faire ici ? » ou vous pouvez vous renseigner sur une application spécifique en disant, par exemple, « Hey Siri, que puis-je faire avec iRobot? » Cette fonctionnalité est disponible en allemand (Allemagne), anglais (Australie, Canada, Inde, Royaume-Uni, États-Unis), français (Mexique, France, États-Unis), français (France), japonais (Japon), chinois mandarin (Chine continentale) et Cantonais (Hong Kong).

Toute nouvelle expérience de dictée : Vous pouvez vous déplacer de manière fluide entre la voix et le toucher dans iOS 16. Tapez avec le clavier, appuyez dans le champ de texte, déplacez le curseur et insérez des suggestions QuickType, le tout sans avoir à arrêter la dictée.

Ajoutez des médicaments à l’aide de l’appareil photo de votre iPhone : Vous pouvez ajouter rapidement des médicaments en utilisant l’appareil photo de votre iPhone XR/XS dans iOS 16. Positionnez simplement l’étiquette du médicament dans le cadre et vous verrez les résultats pour le nom, la force et la forme du médicament.

Recherche d’images dans plus d’applications : Avec iOS 16, Spotlight utilise les informations des images dans les messages, les notes et les fichiers pour permettre la recherche par lieux, personnes, scènes ou même des éléments dans les images, comme du texte, un chien, etc.

Améliorations de la recherche visuelle : Soulevez le sujet d’une image ou isolez le sujet en supprimant l’arrière-plan. Cela fonctionne dans Photos, Capture d’écran, Aperçu rapide, Safari, etc.

Nouveaux domaines pour Visual Look Up : Visual Loop Up ajoute la reconnaissance des oiseaux, des insectes et des statues.

Fond d’écran astronomie : Avec iOS 16 beta 2, Apple a mis à disposition le Fonds d’écran d’astronomie pour les utilisateurs d’iPhone XR et d’iPhone XS. Auparavant, il ne fonctionnait qu’avec les appareils compatibles A13.

Fonctionnalités iOS 16 pour iPhone 11 et versions ultérieures

Sous-titres en direct : Les transcriptions sont générées automatiquement en temps réel pour les utilisateurs sourds ou malentendants afin qu’ils puissent suivre plus facilement les conversations, l’audio et la vidéo. Nécessite un iPhone 11, un iPad avec puce A12 Bionic ou un Mac avec silicium Apple. Uniquement disponible en anglais (Canada, États-Unis).

Fonctionnalités iOS 16 exclusives aux modèles iPhone 13

Les modèles d’iPhone 13 ont également des fonctionnalités exclusives avec iOS 16. Les voici :

Flou de premier plan dans les photos de portrait : Le mode Portrait vous permet de flouter les objets au premier plan d’une photo pour un effet de profondeur de champ plus réaliste.

Qualité améliorée lors de l’enregistrement en mode Cinématique : Lors de l’enregistrement de vidéos en mode Cinématique sur iPhone 13 et iPhone 13 Pro, l’effet de profondeur de champ est plus précis pour les angles de profil et autour des bords des cheveux et des lunettes.

Fonctionnalités exclusives aux modèles d’iPhone 14

Mode Cinématique en 4k : Lors de l’enregistrement de vidéos en mode Cinématique sur iPhone 14 et iPhone 14 Pro, les utilisateurs peuvent choisir entre 1080p à 30 ips, 4k à 24 ips ou 4K à 30 ips.

Mode d’action : Le nouvel iPhone 14 offre un nouveau mode d’action qui réduit les secousses, les mouvements et les vibrations importants, même lorsque la vidéo est capturée au milieu de l’action.

iPhones prenant en charge la nouvelle icône de batterie avec iOS 16

Alors que certaines fonctionnalités nécessitent un iPhone spécifique en raison des capacités du processeur, Apple a ajouté une nouvelle icône de batterie avec iOS 16 beta 5. Seuls quelques appareils bénéficieront de cette nouvelle fonctionnalité :

iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone XS et XS Max

iPhone X

Au final

Ce sont toutes les fonctionnalités exclusives aux nouveaux modèles d’iPhone. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d’entre eux fonctionnent pour les utilisateurs d’iPhone XR et d’iPhone XS, tandis que seules quelques améliorations de l’appareil photo sont exclusives aux utilisateurs d’iPhone 13.

iOS 16 sera lancé ce lundi. Êtes-vous impatient de l’essayer? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :