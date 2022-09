3 astuces pour éditer des photos sur mobile qui fonctionnent, même si vous n’avez aucune idée de la photographie

Aujourd’hui, nous vous proposons 3 astuces très simples avec lesquelles vous pouvez améliorer vos photos en quelques secondes.

Les smartphones ont de plus en plus de meilleurs appareils photo et pratiquement tous les terminaux de milieu de gamme du marché nous permettent de prendre de bonnes photos, du moins dans des scènes bien éclairées.

applications de photographie

Le mode automatique des appareils photo mobiles nous permet de prendre de très bonnes photos sans avoir à configurer quoi que ce soit dans l’application appareil photo, mais après avoir pris une photo, vous vous êtes sûrement demandé comment vous pouvez l’améliorer avant de la partager avec vos amis et, Pour cette raison, aujourd’hui nous allons vous dévoiler 3 astuces pour éditer des photos directement sur votre mobile qui fonctionnent, même si vous n’avez aucune idée de la photographie.

Pour réaliser ces trois astuces, nous allons utiliser l’éditeur de photos Google Photos, puisque l’application du géant coréen est déjà préinstallée sur la grande majorité des téléphones Android du marché et qu’elle est très facile à utiliser.

Utilisez le découpage

Si après avoir pris une photo, vous n’aimez pas le résultat obtenu, la première chose à faire est de la recadrer. De cette façon, ce que vous ferez est d’ajuster les bords pour éliminer les parties superflues de l’image et créer une nouvelle photo avec seulement les parties que vous voulez voir.

Pour recadrer une photo avec l’éditeur Google Photos, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

Sélectionnez la photo que vous souhaitez recadrer

Cliquez sur le bouton Modifier qui apparaît en bas

Déplacez la barre inférieure vers la gauche pour accéder à l’option Recadrer

Ajustez les cadres photo pour choisir les parties de la photo que vous souhaitez conserver

Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer qui se trouve dans le coin inférieur droit

Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, Google Photos vous demandera si vous souhaitez écraser l’image actuelle ou enregistrer une copie, afin que vous ayez à la fois la photo originale et la photo modifiée.

Ajuster la teinte et la saturation de la photo

La couleur est l’un des paramètres les plus importants d’une photographie, donc si vous voulez l’améliorer, vous devez lui donner plus de couleur.

Pour cela, vous devez ajuster le ton et la saturation de l’image, car le premier vous permettra de changer la couleur de base de l’image en lui donnant plus de nuances et avec le second vous pourrez donner plus de richesse à la couleur afin que le la photo est vue avec une meilleure qualité.

Pour modifier le ton et la saturation d’une photo avec Google Photos vous devez effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre smartphone

Choisissez la photo que vous souhaitez modifier

Cliquez sur le bouton Modifier qui apparaît en bas de l’application

Déplacez la barre inférieure vers la gauche pour accéder à l’option Ajuster

Déplacez la barre supérieure vers la gauche jusqu’à ce que vous voyiez les boutons Saturation et Teinte

Cliquez sur chacun d’eux et déplacez la barre inférieure des deux côtés jusqu’à ce que vous trouviez la meilleure configuration de couleur

Cliquez sur le bouton Terminé dans chacune des sections

Cliquez sur l’option Enregistrer et choisissez si vous souhaitez écraser l’image ou enregistrer une copie

Modifier la luminosité de l’image

En plus de la couleur, l’autre point clé d’une photo est sa luminosité, il est donc important que vous régliez la luminosité de la photo afin qu’elle ne paraisse ni trop claire ni trop sombre.

Vous pouvez régler la luminosité d’une photo avec l’éditeur Google Photos de la manière suivante :