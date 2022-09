3 fonctionnalités du nouvel iPhone 14 Pro qu’on aimerait voir un jour sur Android

Ce sont les trois nouveautés de l’iPhone 14 Pro que l’on aimerait voir arriver sur Android.

Après des mois de rumeurs et de fuites, Apple a enfin présenté il y a quelques jours la nouvelle série d’iPhone 14, composée de quatre modèles, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Sans aucun doute, le terminal le plus révolutionnaire de ces quatre est l’iPhone 14 Pro, un appareil mobile qui combine une taille compacte, les meilleures spécifications du marché et une série de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes. Parmi toutes, ce sont les 3 fonctions du nouvel iPhone 14 Pro que l’on aimerait voir un jour sur Android.

Mode Always On Display amélioré

Le mode Always On Display ou mode écran toujours actif est présent sur Android depuis 2016, mais depuis cette date peu de choses ont changé, donc le pari d’Apple nous semble vraiment intéressant.

L’une des nouveautés de l’iPhone 14 Pro est un mode Always On Display amélioré, que vous pouvez voir dans les images que nous vous laissons sous ces lignes, dans lesquelles vous pouvez voir l’horloge, les informations météo, la date et les widgets dans color , alors que sur Android il est toujours en noir et blanc et ne permet pas la présence de widgets.

En ce sens, Apple affirme que ses nouveaux écrans LTPO et son nouveau mode basse consommation 1 Hz, qui se charge d’assombrir l’écran lorsque le mobile est dans la poche ou à l’envers, et le coprocesseur de la puce A16 Bionic ont réussi à assombrir intelligemment l’ensemble. écran de verrouillage, de sorte que même si Always On Display est activé tout le temps, la batterie vous durera jusqu’à la fin de la journée.

Le « Dynamic Island », le substitut de l’encoche

Une autre des grandes nouveautés apportées par l’iPhone 14 Pro est un nouveau design d’écran avec un trou prolongé dans la partie supérieure qui remplace l’encoche classique.

Ce trou dans l’écran, qui a été surnommé « Dynamic Island » en raison de sa forme de pilule, est chargé de loger à la fois la caméra selfie et les capteurs Face ID, mais contrairement aux perforations d’écran des téléphones Android, Apple l’a doté d’un série de fonctions logicielles très intéressantes.

Ainsi, la société basée à Cupertino a transformé ce trou étendu en une zone tactile qui peut vous montrer des informations pertinentes telles que le niveau de batterie des AirPods, les notifications et les appels entrants, les commandes de lecture de musique ou le pourcentage de batterie de l’iPhone pendant qu’il charge et que, en plus, il peut changer sa taille en fonction du type d’informations qu’il va vous montrer.

Alertes SOS par satellite

Enfin, la troisième fonctionnalité du nouvel iPhone 14 Pro que nous aimerions voir dans Android est la prise en charge des alertes d’urgence par satellite, une fonctionnalité que Google prévoit d’implémenter dans Android 14.

De cette façon, Apple a mis en place, pour la première fois, la connexion par satellite dans ses terminaux, ce qui vous permettra de signaler une urgence ou d’envoyer des SMs même lorsque le smartphone se trouve dans une zone sans couverture de réseau mobile. Cette nouvelle fonctionnalité arrivera dans un premier temps aux États-Unis et en Suisse et sera gratuite pour les utilisateurs d’iPhone 14 pendant les deux premières années.

Nous ne savons toujours pas combien coûtera ce service sur les iPhones après cette date, mais nous nous attendons à ce que ce soit une fonctionnalité gratuite sur Android.