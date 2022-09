Goat Simulator 3 : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise et plus

Il y a beaucoup de jeux parmi lesquels vous pouvez choisir. Cela varie en fonction de la plate-forme que vous choisissez de jouer et du genre de jeu auquel vous jouerez. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à un jeu divertissant qui existe depuis un certain temps et sa nouvelle partie est prête à sortir avant la fin de cette année. Nous parlons de Goat Simulator 3. Oui, cela ressemble à un jeu absolument amusant où vous pouvez jouer en tant que chèvre !

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres informations de Goat Simulator 3.

Il existe de nombreux jeux de simulation. Cependant, des jeux comme Goat Simulator 3 sont la raison pour laquelle ces jeux existent et sont également un plaisir absolu à jouer. Les jeux de simulation sont toujours appréciés par un certain nombre de personnes à travers le monde. Cela étant dit, jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Goat Simulator 3.

Date de sortie de Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 a été annoncé le 10 juin 2022. Outre l’annonce du jeu, nous avons également pu voir un hilarant bande annonce que vous devez vérifier ici. Maintenant, en regardant la date de sortie, les développeurs du jeu ont annoncé que le jeu devrait sortir le 17 novembre 2022.

Développeur et éditeur de Goat Simulator 3

Ce jeu hilarant est développé par Coffee Stain Studios et publié par Coffee Stain Publishing. C’est la même équipe qui a derrière des jeux populaires tels que Valheim, Satisfactory, Huntdown, etc.

Bande-annonce de Goat Simulator 3

La bande-annonce officielle du gameplay de Goat Simulator 3 a été révélée lors de la Gamescom 2022 le 24 août. La bande-annonce a une bande-son amusante, groovy et accrocheuse avec des visuels du jeu montrant comment vous pouvez jouer en tant que chèvre en courant, en portant différents costumes, en conduisant des véhicules et même en créant le chaos et la destruction autour des êtres humains. Tu peux tête ici pour regarder cette bande-annonce de gameplay d’une minute.

Chèvre Simulator 3 Gameplay

Parlons maintenant du gameplay de Goat Simulator 3. Il s’agit d’un Images de gameplay exclusives à la Gamescom 2022 et il montre toutes les choses que vous pouvez faire dans le jeu. Vous pouvez sauter autour de divers objets et parler à d’autres chèvres dans le jeu. Vous pouvez également faire des choses amusantes telles que mettre en place des feux d’artifice au hasard sur vos victimes sans qu’elles ne remarquent quoi que ce soit. Il existe tout un menu de garde-robe auquel vous pouvez accéder pour modifier divers aspects de votre chèvre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez porter sur votre tête, votre corps et même sur vos pieds.

En plus de marcher et de courir, vous pouvez également voler en attachant des jetpacks et des ailes à votre corps. Il y a même un château de chèvres que vous pouvez posséder et éventuellement être le roi de toutes les autres chèvres du jeu. Le jeu propose également un certain nombre de mini-jeux tels que King of the Castle où vous devez rester dans la région pour recevoir la couronne. Vous pouvez profiter de tout cela avec le mode de jeu multijoueur en ligne où vous et trois autres amis pouvez jouer ensemble en tant que chèvres. Sautez à travers et par-dessus tous les obstacles que vous voyez dans le monde du jeu.

Plates-formes du simulateur de chèvre 3

Ce jeu de simulation amusant est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et One. Les joueurs sur PC pourront acheter le jeu sur le Magasin de jeux épiques. Qu’il apparaisse sur Steam, seul le temps nous le dira.

Configuration système requise pour Goat Simulator 3

Les joueurs sur PC peuvent vérifier la configuration système requise avant de pouvoir précommander le jeu. Nous avons mentionné la configuration système minimale et recommandée pour PC.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5 4690K ou équivalent AMD

RAM : 8 Go

Espace de stockage : 12 Go

DirectX : version 11

GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou équivalent AMD

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5 9400F ou équivalent AMD

RAM : 16 Go

Stockage : 12 Go

DirectX : version 11

GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 ou équivalent AMD

Goat Simulator 3: Éditions de jeu

Il existe deux éditions du jeu que vous pouvez acheter immédiatement. Le premier est le jeu de base qui a tout ce que vous attendez du jeu, y compris le mode bac à sable multijoueur. Si vous pré-commandez, vous obtenez un jiggly gratuit dans le jeu que vous pouvez réclamer. Il y a aussi l’édition Pre Udder Digital Downgrade qui a tout du jeu de base et vous obtiendrez des trucs supplémentaires comme une garde-robe et d’autres trucs que vous pouvez utiliser dans le jeu.

Succès de Goat Simulator 3 dans le jeu

Le jeu a un total de 39 réalisations à ce jour, voici une liste de toutes les réalisations que vous pouvez débloquer tout en vous amusant.

Nom de la réalisation XP Que faire 401 (KO) 5 XP Abattez les autres Kerring en utilisant votre Kerring Certifié frais 50 XP Trouver toutes les cassettes de films Crocodile 5 XP Donnez des chaussures à bigfoot Casse-cou 50 XP Sauter de toutes les rampes Simulateur d’oeufs 20 XP Devenir un oeuf Fika français 5 XP Lécher le croissant CHÈVRE 120 XP Débloquez toutes les réalisations Chèvre Reine 100 XP Devenez la reine de toutes les chèvres L’aventurier du parking perdu 5 XP Trouvez le rocher parfaitement rond Atteindre la stratosphère 5 XP Sortez de la carte Véritable bouée 5 XP Faites comme Pinocchio et faites-vous manger ! Stries 5 XP Courir nu sur le terrain de foot Synchronisation terminée 5 XP Synchroniser avec toutes les tours de chèvre Essayez dur 2 100 XP Trouver tous les bibelots Où est-il? 5 XP Trouvez ce clown Qui Baywatches le Baywatch? 5 XP Courez sur la plage au ralenti Vous avez fait confiance à votre instinct 5 XP Terminer tous les Instincts [REDACTED] Equipez le [REDACTED] tout en jouant comme [REDACTED] avec le [REDACTED] fourrure Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 5 XP N / A Succès caché 20 XP N / A Succès caché 20 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 50 XP N / A Succès caché 100 XP N / A

Dernières pensées

C’est tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Goat Simulator 3. Jusqu’à présent, c’est un jeu amusant que vous et votre ami ou même vos frères et sœurs plus jeunes pouvez jouer et apprécier tout le temps. Ce qui va être plus intéressant, c’est que nous pourrons voir s’il y aura des mods amusants qui pourraient être créés pour que les joueurs puissent les utiliser dans le jeu. Alors, allez-vous pré-commander le jeu ou prévoyez-vous de l’acheter lors de sa sortie le 17 novembre ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce jeu hilarant dans la section commentaires ci-dessous.

