Cette belle montre Huawei bon marché est un excellent achat : AMOLED, GPS et jusqu’à 10 jours de batterie

Écran AMOLED, GPS, résistance à l’eau, autonomie de 10 jours… Cette smartwatch Huawei a tout pour un prix modique.

Porter une bonne montre connectée au poignet n’est pas synonyme de dépenser une grosse somme d’argent. Une bonne preuve en est la Huawei Watch Fit, une smartwatch bon marché dotée de fonctionnalités intéressantes. De plus, on ne peut pas le nier, c’est un très bel appareil. À cela, nous ajoutons qu’il dispose d’un écran AMOLED, d’un GPS, d’une résistance à l’eau et jusqu’à 10 jours d’autonomie sur une seule charge.

Un autre aspect positif de cette Huawei Watch Fit est que même pas un an ne s’est écoulé depuis que ce modèle est arrivé sur le marché, mais son prix est déjà en train de chuter. Son prix de vente conseillé est de 109 euros, mais le plus courant est de pouvoir l’acheter aux alentours de 70 euros, voire moins, dans des magasins comme Amazon et El Corte Inglés. Par conséquent, vous profiterez de la combinaison parfaite : une montre avec des fonctionnalités avancées à un prix très avantageux.

Huawei WatchFit

Huawei Watch Fit, une montre complète et très bon marché

La Huawei Watch Fit est une montre intelligente que vous porterez à votre poignet sans vous en apercevoir à peine, puisqu’elle ne pèse que 21 grammes. Les offres sont généralement disponibles pour les différentes couleurs disponibles (noir, bleu, rouge et rose), vous pouvez donc choisir votre teinte préférée. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que vous pouvez facilement changer le bracelet par la suite. En ce qui concerne la conception, il est également important de mentionner qu’il a une résistance à l’eau.

L’avant du boîtier de la montre est occupé par un écran AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 456 x 280 pixels, un grand panneau et une bonne qualité en termes de contraste et de résolution. Étant tactile, vous pouvez utiliser l’écran pour contrôler l’horloge, ainsi que le bouton sur le côté droit. En termes de performances, vous serez capable d’exécuter n’importe laquelle des applications préinstallées sans aucun problème.

Cette Huawei Watch Fit est un achat d’un excellent rapport qualité-prix.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la Huawei Watch Fit, par exemple, utiliser l’application chronomètre ou la lampe de poche installée en usine. Si vous le connectez à votre mobile, les options se multiplient, puisque vous pouvez également télécharger de nouveaux cadrans, recevoir des notifications et consulter les informations météo, parmi de nombreuses autres fonctions.

Avec cette montre intelligente, vous pouvez également suivre votre activité physique, car elle dispose de 96 modes d’entraînement sportif, d’un GPS et d’une résistance à l’eau. Vous pouvez le porter lorsque vous allez courir, lorsque vous nagez ou simplement lorsque vous marchez. Tant pendant la formation qu’à la fin, vous obtiendrez des métriques détaillées très intéressantes. De plus, avec la Watch Fit, vous pouvez également analyser votre fréquence cardiaque et le niveau d’oxygène dans votre sang.

Huawei WatchFit

Le dernier aspect que vous devez garder à l’esprit est qu’avec une utilisation normale, la batterie de la Huawei Watch Fit peut atteindre 10 jours d’utilisation, oubliant ainsi le chargeur pendant longtemps. Si vous lui accordez une utilisation plus intense, l’autonomie sera d’une semaine.

Cette belle Huawei Watch Fit est sortie sur le marché il y a moins d’un an, et elle a été un succès dans les ventes en raison de son bon rapport qualité-prix. Le plus souvent, son prix descend à 70 euros sur Amazon et El Corte Inglés, et on peut même le trouver moins cher à certaines occasions. Pour ce prix, c’est certainement un excellent achat.

