Les 13 raisons les plus courantes pour lesquelles les gens n’aiment pas MIUI

Xiaomi est depuis un certain temps bien plus qu’un fabricant de téléphones portables. N’oublions pas ses expérimentations dans d’autres domaines comme les friteuses sans huile ; même quelque chose d’aussi fou qu’un pistolet à eau porte désormais la signature des Chinois. Ce qu’il ne faut en aucun cas oublier, c’est que la marque s’est fait connaître d’une grande partie de la scène occidentale grâce à MIUI.

Bientôt disponible en version 14, la couche de personnalisation a longtemps été un fork CyanogenMod pouvant être installé en tant que ROM aftermarket via des fichiers flashables. Ces fichiers peuvent être trouvés sur des forums tels que XDA-Developers.

Il y a longtemps, en fait. Il y a si longtemps que MIUI est devenu une couche de personnalisation supplémentaire. Nous en parlons de la même manière que nous parlons de One UI de Samsung, et comme tous les autres, il a des avantages et des inconvénients. Il semble que plus de ce dernier que du premier, car les utilisateurs semblent ne pas aimer MIUI.

Et les utilisateurs n’aiment pas MIUI parce que…

Un long fil de discussion a été publié sur Reddit où un commentateur s’est posé cette question : pourquoi la communauté Android n’aime-t-elle pas la grande majorité de MIUI ? Les réponses ne se sont pas fait attendre, la plupart se plaignant de plusieurs points communs. Voici un condensé des réponses les plus populaires :

En général, MIUI a de nombreux bugs. Par exemple, les notifications qui arrivent en retard dans certaines applications en raison des mesures d’économie de batterie MIUI, la navigation gestuelle ne fonctionne pas bien du tout et les caméras d’applications comme Instagram ou TikTok ne fonctionnent pas bien en raison de problèmes de rendu MIUI.

Publication très lente des mises à jour et des correctifs de sécurité par rapport aux cycles de Google.

De nombreux utilisateurs s’inquiètent de la stabilité de la couche de personnalisation.

Publicité intégrée et bloatware qui prend de la place sans jamais être utilisé.

Une forte consommation de RAM, qui semble augmenter encore plus à chaque nouvelle mise à jour, ralentissant le bon fonctionnement de l’appareil.

L’aspect visuel de MIUI et son insistance à copier celui d’Apple n’est pas apprécié par les utilisateurs de la Communauté.

Son code s’écarte tellement de l’AOSP que les développeurs doivent écrire du code spécifique à MIUI.

Le mode sombre est une véritable catastrophe selon les utilisateurs.

Connexions Bluetooth instables, soit avec des écouteurs, soit avec des smartwatches.

Vous ne pouvez pas désactiver les notifications pour une application spécifique à partir de l’onglet des notifications.

Si le téléphone se connecte à un réseau Wi-Fi sans Internet, il ne passe pas automatiquement aux données mobiles.

L’animation de charge rapide ne montre pas le pourcentage de charge réel.

Les mises à jour « cassent » parfois le système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir, les voix contre MIUI sont très claires. Certains disent que bon nombre de ces problèmes sont exclusifs à la série Redmi, mais en tant qu’ancien utilisateur d’un Xiaomi Mi Note 10, je peux dire qu’ils sont tous très réels dans leurs appareils, quelle que soit la série. Xiaomi a beaucoup à corriger dans son logiciel s’il veut être pris au sérieux dans le haut de gamme.

Pour toi