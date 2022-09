L’iPhone 14 commande « Préparer l’expédition » un jour après le début de la prévente

Apple a lancé la prévente de la série iPhone 14 ce vendredi. Alors que beaucoup ont rencontré des problèmes avec l’Apple Store en ligne et que les dates de livraison estimées ont glissé jusqu’en octobre, certains clients reçoivent déjà le message que leur commande d’iPhone 14 se prépare à être expédiée.

Quelques Netcost-security.fr les lecteurs ont partagé avec nous que leur commande d’iPhone 14 est passée de « Commande passée » et « Traitement » à « Préparation de l’expédition ». Bien qu’il soit peu probable que cela change avant mercredi ou jeudi prochain, il est également formidable qu’Apple prépare déjà ces boîtes à expédier.

Si vous avez pu passer votre commande dès son ouverture, vous obtiendrez probablement le message suivant :

Une fois votre commande expédiée, nous vous enverrons des informations de suivi. En raison de l’impact de COVID-19 et de la demande accrue d’achats en ligne, nous vous recommandons de consulter le site Suivi de l’expédition pour obtenir les informations de livraison les plus récentes, ainsi que les options de report ou de mise en attente pour le ramassage.

Mercredi, Apple a annoncé quatre nouveaux modèles d’iPhone 14. Alors que le seul qui ne sera pas disponible le 16 septembre sera l’iPhone 14 Plus, il y a de quoi être enthousiasmé par ces nouveaux téléphones. Avec de nouvelles capacités d’appareil photo et une plus grande autonomie de la batterie, Apple a apporté la plus grande amélioration à ce jour sur les modèles Pro.

Ils apportent désormais un affichage Always-On grâce à la technologie de taux de rafraîchissement de 1 Hz. De plus, Apple a introduit une nouvelle île dynamique qui remplacera l’encoche et sera interactive, ce qui indique que les utilisateurs peuvent appuyer sur la découpe de la pilule longue pour ouvrir des applications, obtenir des itinéraires, etc.

Parallèlement à ces iPhones, Apple lance également trois nouvelles montres Apple – et le point culminant est certainement la nouvelle Apple Watch Ultra, la montre robuste pour les sports extrêmes. Enfin, la société a également mis à niveau les AirPods Pro avec un meilleur ANC, des capteurs haptiques, des capacités Find My et une nouvelle puce H2.

Votre commande d’iPhone 14 se prépare-t-elle à être expédiée ? Êtes-vous enthousiasmé par les nouveaux téléphones? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :