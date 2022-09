Ce sont toutes les fonctionnalités d’iOS 16 qui ne seront pas disponibles au lancement

iOS 16 sera lancé ce lundi. Présenté en avant-première lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022, cela fait trois mois qu’Apple a commencé à tester en version bêta le nouveau système d’exploitation pour iPhone. Malheureusement, certaines de ses fonctionnalités clés ne seront pas disponibles au lancement.

L’année dernière, la même chose s’est produite avec plusieurs fonctions, qu’elles aient été retardées pendant les cycles bêta ou qu’Apple ait simplement décidé qu’elles n’étaient pas encore prêtes. Dans cet esprit, voici les fonctionnalités que vous ne devriez pas vous attendre à voir avant la fin de cette année.

L’écran de verrouillage repensé d’iOS 16 est à coup sûr l’une des fonctionnalités les plus intéressantes qui arriveront avec ce nouveau système d’exploitation plus tard cet automne, mais tout ce qu’Apple a prévisualisé avec lui ne sera pas disponible dans quelques mois. Selon la société, ces deux fonctionnalités arriveront plus tard cette année :

Activités en direct : Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage ;

API des activités en direct : Suivez un match de sport en cours ou suivez la progression de votre trajet ou de votre commande d'un simple coup d'œil. Jetez un coup d'œil aux activités en direct de vos applications tierces préférées avec la nouvelle API de développeur.

Sans les activités en direct arrivant avec la première version publique d’iOS 16, le Clips d’application ne le prendra pas en charge lors du lancement du nouveau système d’exploitation, bien qu’il comportera une limite de taille accrue et des suggestions de localisation précises dans les widgets Spotlight et Siri Suggestions.

Prévu pour iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, Forme libre – une nouvelle toile flexible – sera également lancée plus tard cette année.

Avec l’application Freeform, les utilisateurs disposeront d’un canevas pour schématiser de nouveaux projets et collaborer en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. Ce tableau blanc offre suffisamment d’espace pour que de nombreuses personnes travaillent ensemble en écrivant ou en dessinant.

Centre de jeu manquera également de fonctionnalités lors du lancement d’iOS 16, d’iPadOS 16 et de macOS Ventura, car ces deux fonctionnalités nécessiteront un peu plus de temps :

Socket en charge de SharePlay : Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center ont l’intégration SharePlay. Vous pouvez commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d’un appel FaceTime ;

Intégration des contacts : Les contacts affichent les profils Game Center de vos amis. Appuyez dessus pour voir ce qu'ils jouent et accomplissent dans les jeux.

Pour iOS 16 et tvOS 16, Socket en charge de la matière ne sera lancé que plus tard cette année. Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permettra aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plateformes. Matter vous permettra de choisir parmi encore plus d’accessoires de maison intelligente compatibles et de les contrôler avec l’application Home et Siri sur les appareils Apple.

Pour iPadOS 16, Filtre de mise au pointqui sera la possibilité de définir des limites dans les applications Apple telles que Calendrier, Mail, Messages et Safari pour tracer des limites pour chaque Focus que vous activez, ne se lancera pas avec la première version d’iPadOS 16.

Enfin, quelques jours après avoir annoncé la date de sortie d’iOS 16, Apple a déclaré que Bibliothèque de photos partagée iCloud ne sera pas disponible au lancement, probablement en raison du retard d’iPadOS 16 et de macOS 13 Ventura. Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

« La bibliothèque de photos partagées iCloud offre aux familles une nouvelle façon de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud distincte sur laquelle jusqu’à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles, ou de partager en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos. Un utilisateur peut également choisir d’envoyer automatiquement des photos à la bibliothèque partagée à l’aide d’une nouvelle bascule dans l’application Appareil photo. De plus, les utilisateurs recevront des suggestions intelligentes pour partager une photo qui inclut des participants dans la photothèque partagée. Chaque utilisateur de la photothèque partagée a accès pour ajouter, supprimer, modifier ou ajouter aux favoris les photos ou vidéos partagées, qui apparaîtront dans les souvenirs et les photos en vedette de chaque utilisateur afin que chacun puisse revivre des moments familiaux plus complets.

iPadOS 16 et macOS 13 Ventura seront également retardés

Selon Bloomberg, Apple retardera d’un mois le lancement d’iPadOS 16 et de macOS 13 Ventura. Le journaliste Mark Gurman rapporte que la société vise une sortie en octobre aux côtés de macOS 13 Ventura.

Alors qu’Apple a généralement publié des mises à jour macOS après les autres systèmes d’exploitation, il semble que la même chose se produira avec iPadOS cette année pour s’assurer que Stage Manager et d’autres nouvelles fonctionnalités fonctionnent plus facilement.

Au final

Comme nous ne sommes qu’à quelques jours de la sortie d’iOS 16, nous en apprendrons probablement plus sur les fonctionnalités retardées avant la fin du cycle bêta. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article une fois que nous aurons entendu quelles autres fonctions seront retardées – espérons que pas autant qu’iOS 15.

