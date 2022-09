iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max : principales fonctionnalités disponibles sur les deux modèles à grand écran

Apple vient de dévoiler quatre nouveaux modèles d’iPhone 14. Ce qui est intéressant avec ces versions, c’est le fait que vous pouvez enfin acheter un iPhone plus grand sans avoir à payer de supplément pour les fonctionnalités Pro. Dans cet esprit, il existe également de nombreuses fonctions partagées par l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max. Les voici.

Tout d’abord, il est important de souligner les différences entre ces téléphones. L’iPhone 14 Pro Max offre un affichage permanent, une nouvelle découpe « Dynamic Island », une meilleure puce A16 Bionic et une finition plus haut de gamme avec du verre et de l’acier inoxydable – tandis que l’iPhone 14 Plus est intégré avec du verre et de l’aluminium. .

Il existe également des différences dans les couleurs disponibles pour ces iPhones :

iPhone 14 Plus : Minuit, violet, starlight, bleu et (PRODUCT)RED ;

Minuit, violet, starlight, bleu et (PRODUCT)RED ; iPhone 14 Pro Max : Espace-noir, argent, or et violet foncé.

Maintenant que nous avons parlé des différences, soulignons ce qu’ils ont en commun.

D’abord et avant tout, vous consultez cet article parce que vous savez que ces deux téléphones ont un Écran Super Retina XDR de 6,7 poucesmais ils partagent également les fonctionnalités suivantes :

SOS d’urgence par satellite : avec l’iPhone 14, vous pouvez souscrire à un forfait satellite pour les appels d’urgence. Les deux premières années sont sur Apple ;

avec l’iPhone 14, vous pouvez souscrire à un forfait satellite pour les appels d’urgence. Les deux premières années sont sur Apple ; Détection de crash : les nouveaux iPhones peuvent désormais détecter si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et appeler les urgences ;

les nouveaux iPhones peuvent désormais détecter si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et appeler les urgences ; Même caméra frontale : L’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max ont la même caméra frontale TrueDepth avec autofocus. Les lentilles absorbent également plus de lumière, améliorant les prises de vue dans des conditions de faible luminosité ;

L’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max ont la même caméra frontale TrueDepth avec autofocus. Les lentilles absorbent également plus de lumière, améliorant les prises de vue dans des conditions de faible luminosité ; Certificat IP68 : les deux téléphones sont étanches jusqu’à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes maximum ;

Plus de fonctionnalités disponibles sur iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max partagent presque la même chose capacité de stockage, car les deux modèles offrent des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. La version Pro, d’autre part, a également une option de 1 To.

Outre les mêmes capacités de caméra frontale, il existe une tonne d’autres capacités de caméra que l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max partagent, telles que :

Zoom arrière optique 2x ;

moteur photonique ;

fusion profonde ;

Smart HDR 4 pour les photos ;

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur ;

éclairage de portrait ;

Mode nuit;

Styles photographiques ;

Mode cinématique avec 4K HDR jusqu’à 30 ips ;

Mode actions.

Enfin, les deux iPhones n’offrent pas de prise en charge de la carte SIM physique. Ils ont prise en charge double eSIM, mais il est possible d’ajouter plusieurs opérateurs eSIM et de choisir celui que vous souhaitez utiliser.

Au final

Les deux iPhones se ressemblent maintenant, n’est-ce pas ? L’iPhone 14 Pro Max sera lancé vendredi prochain, tandis que l’iPhone 14 Plus sera disponible début octobre.

Lequel envisagez-vous d’acheter ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

