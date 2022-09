Appuyez pour rechercher : 4 astuces de fonctionnalités Chrome inconnues qui vous rendront plus productif

Toucher pour rechercher ou Toucher pour rechercher est une fonction que les développeurs de Chrome ont introduite pour nous aider à ne pas écrire tout le temps dans le navigateur si nous voulons rechercher quelque chose. Occupé par notre quotidien, cette fonction aide à pouvoir rechercher des choses rapidement sans avoir à utiliser le clavier. Très utile si, par exemple, nous sommes au milieu d’un appel, ou nous sommes en route vers quelque part.

Il existe plusieurs astuces qui peuvent accélérer l’utilisation de cette fonctionnalité, nous rendre plus productifs au quotidien et ainsi maximiser l’utilisation de cet outil fourni par le navigateur.

Comment activer Toucher pour rechercher dans Chrome

Avant de passer aux choses sérieuses, nous devons nous assurer que nous avons activé la fonction Touch to Search dans Chrome. Si nous ne savons pas si cette fonctionnalité est activée, nous devrons accéder aux paramètres de Chrome, comme expliqué ci-dessous.

Dans Chrome, cliquez sur les trois points de paramètres.

Une fois à l’intérieur, nous sélectionnons l’option Services Google.

En bas, l’option de toucher pour rechercher apparaît.

Nous activons cette fonctionnalité en entrant dans le menu et en laissant ou en ne cochant pas l’option pour inclure le texte à proximité dans les recherches Google.

Une fois cela fait, nous aurons la fonctionnalité activée dans notre navigateur.

Traduire des textes plus rapidement

Imaginons que nous examinons le menu d’un restaurant et que nous trouvons une phrase en français sur laquelle nous ne sommes pas clairs. Si nous cliquons sur la phrase en question, Touch to Search apparaît. Dans les options, celle à traduire apparaîtra. En cliquant sur cette option, une fenêtre pop-up apparaîtra en bas qui traduira automatiquement ce que nous avons sélectionné dans la langue que nous voulons.

Si nous faisons glisser vers le haut, nous pouvons voir une page complète avec les résultats sur la phrase que nous avons sélectionnée. Utile, non ?

Obtenez des informations précieuses en fonction du contexte

Avec les traductions, nous avons également la possibilité de cliquer sur une personne, un mot ou un lieu que nous ne connaissons pas. Pour ce faire, nous cliquons sur le mot que nous voulons marquer afin qu’une carte avec la fonctionnalité apparaisse.

Une fois la carte affichée, nous pouvons rechercher sur le Web, copier le résultat ou le partager avec certains de nos contacts.

Appuyez ou maintenez pour obtenir les résultats

Si nous nous référons à la pression, cela indique qu’avec une simple pression, nous activons Touch to Search. Cependant, de nombreuses pages ne permettent pas de cliquer sur des mots pour utiliser la fonctionnalité.

Dans ce cas, nous pouvons simplement maintenir la zone que nous voulons rechercher afin d’activer le menu déroulant.

Ajustez les options pour être plus simple

Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans le menu des paramètres Toucher pour rechercher, nous avons une option appelée Inclure le texte à proximité dans les recherches Google. Cette option rend les recherches et les traductions que nous effectuons avec la fonction Touch to Search plus simples et plus riches. Si nous ne l’activons pas, les options de recherche n’auront pas autant de qualité.

Variation entre les appareils

En testant la fonctionnalité, nous nous rendons compte que toutes les fonctions ne sont pas similaires aux images présentées. Tout dépendra de la version d’Android et de Chrome utilisée au moment de la recherche.

Dans notre cas, par exemple, la fonction de traduction n’apparaît pas avec la liste déroulante dans le coin inférieur. Cependant, une nouvelle page apparaît où l’on peut voir la recherche.

Ces fonctionnalités sont idéales pour accélérer votre recherche sur le Web et pour une expérience plus intuitive lors de la navigation sur le Web. À l’avenir, Google assure qu’il y a plus à venir, comme l’option de recherches associées, actuellement en test en dehors d’autres fonctions qui viendront à l’avenir.