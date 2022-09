Les 11 jeux de rôle pour Android à ne pas manquer

Les RPG se distinguent par leurs histoires élaborées et leurs intrigues épiques pleines de rebondissements inattendus. Nous passons en revue le meilleur que vous puissiez trouver sur Android.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de jeux Android dans Netcost-security.fr. Nous avons déjà parlé à d’autres occasions du meilleur que vous pouvez trouver dans les jeux vidéo gratuits ou des meilleurs jeux qui n’ont pas besoin d’Internet. Cependant, à quelques reprises, nous entrons pleinement dans les jeux de genre. Aujourd’hui, il est temps d’y remédier.

Nous n’allons pas parler d’autre chose que des jeux de rôle pour Android que vous ne pouvez pas manquer. Et c’est que, si ça vous arrive comme moi, vous aimez les histoires bien racontées qui s’étendent sur de nombreuses heures de jeu. Si oui, alors je vous invite à suivre cette liste que nous allons vous donner ci-dessous.

Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République

Ah, les vieux jours de BioWare, quand ils étaient un studio réputé spécialisé dans la livraison d’aventures épiques qu’il était presque obligatoire de jouer… nous allons parler de ces années dorées. Il y avait beaucoup de très bon matériel à l’époque : Jade Empire, Baldur’s Gate, Neverwinter Nights et le jeu actuel en sont d’excellents exemples.

Star Wars : Knights of the Old Republic est un RPG publié par BioWare pour PC et la Xbox originale en 2003, et c’est l’un des titres avec l’héritage le plus indélébile. L’action se déroule 4000 ans avant l’Episode IV de la saga, et nous propose une aventure qui comblera les fans les plus inconditionnels de la franchise. Il est obligatoire de le tester, au moins.

Acheter Star Wars : Knights of the Old Republic (9,99 €)

Porte de Baldur

Parler de Baldur’s Gate, c’est parler de la royauté RPG classique. Titre légendaire à part entière, il est sorti à l’origine sur PC et est apprécié sur Android depuis quelques années maintenant, tout comme Star Wars : Knights of the Old Republic.

Ce titre nous offre une aventure épique dans laquelle il ne faut pas hésiter à se plonger. C’est le meilleur qui ait jamais été écrit en termes d’histoire, son immersion est excellente et, en général, tout ce que nous disons serait insuffisant pour en gloser tous les avantages.

Acheter Baldur’s Gate (10,99 €)

Siège de Dragonspear

Il y a quelques lignes, nous avons mentionné Baldur’s Gate. Nous avons dit qu’il appartenait à la royauté du genre sur PC, mais pas qu’il soit l’un des plus influents de l’histoire, avec un successeur spirituel sur PC et consoles sous la forme de la série Pillars of Eternity.

Eh bien, Siege of Dragonspear se déroule entre la première et la deuxième partie de Baldur’s Gate. Le jeu amène les personnages de cette saga sur les terminaux Android et propose une aventure de plus de 30 heures de jeu pour tous ceux qui osent s’aventurer dans son monde. Ce n’est pas un jeu facile, mais il vaut la peine de persévérer. Totalement recommandé.

Acheter Siège de Dragonspear (10,99 €)

La saga des bannières

The Banner Saga est un RPG au tour par tour qui emprunte des éléments à la mythologie nordique. Ce jeu fait partie d’une trilogie du même nom, dont les critiques et le public ne font que des éloges.

Il convient de mentionner que The Banner Saga va assez bien vous tester. Le combat au tour par tour nécessite une planification minutieuse de la stratégie, des mouvements et des capacités que vous utiliserez. C’est un match difficile, mais ça vaut le coup. Je dis cela par expérience.

Achetez La saga des bannières (10,99 €)

étherium

Eternium est un robot d’exploration de donjon de style Diablo ou Torchlight. En tant que bon jeu de genre, il est destiné à avoir un schéma de contrôle simple qui facilite le démarrage de la progression, en mettant fortement l’accent sur l’exploration et les combats rapides et agiles.

Ce titre est un RPG sans vergogne capable d’affronter de gros titres pour PC et consoles. De plus, il sait se doser pour ne pas dépenser ses meilleures armes dès que vous commencez à y jouer, ce qui vous garantit quelques heures d’immersion.

Télécharger Eternium (Gratuit)

le déclencheur d’un chronomètre

Parler de Chrono Trigger, c’est parler d’un classique de l’ère 16 bits. Ce titre est apparu à l’origine pour la SNES en 1995, devenant rapidement l’un des JRPG les plus appréciés et les plus mémorables de tous les temps. Il a même eu plusieurs fins différentes selon la façon dont vous avez décidé de le jouer.

Chrono Trigger est arrivé sur Android en 2010 avec du contenu supplémentaire et vous propose une aventure qui peut être aussi simple (ou aussi compliquée) que vous le souhaitez ; combien vous décidez d’explorer et d’investir du temps pour tirer le meilleur parti du jeu dépend de vous. Il est également vrai que toutes ces fins ne se débloqueront pas d’elles-mêmes, alors… n’hésitez pas et essayez ce classique intemporel si vous ne l’avez jamais joué auparavant.

Acheter Chrono Trigger (9,99 €)

Planescape : Tourment

Ce RPG sorti en 1999 est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps dans son genre. Planescape: Torment est légendaire et influent pour l’histoire qu’il raconte, ses personnages, sa bande son et son gameplay. La version Android a été convenablement remasterisée et mise à jour, oui.

Nous sommes, une fois de plus, devant un jeu qui va serrer les capacités du joueur. Non, dans les années 90, nous n’aimions pas les choses faciles. C’est une autre expérience qui vaut la peine d’être vécue si vous n’y avez jamais joué. Il fait partie de mes favoris de tous les temps et je ne saurais trop le recommander.

Acheter Planescape : Tourment (10,99 €)

ARPG animé

Nous revenons aux robots d’exploration de donjons de style Diablo avec AnimA ARPG. Ce titre met l’accent sur les combats rapides et offre de nombreuses options pour construire le personnage du joueur, mais il a un petit inconvénient par rapport à d’autres titres comme Eternium : il peut devenir répétitif au-delà d’un certain point (bien que ce péché soit commis par presque tous les robots d’exploration de donjons plus tôt ou plus tard). tôt).

AnimA ARPG s’adresse à ceux qui cherchent à se lancer dans l’action sans trop tarder, tout en attirant également ceux qui ont hâte de relever un défi. Cependant, il a suffisamment de modes de difficulté pour que les joueurs plus occasionnels puissent également en profiter.

Télécharger Anima ARPG (Gratuit)

Battle Chasers : Guerre nocturne

Si vous aimez les JRPG old school, comme le premier Final Fantasy ou Dragon Quest, vous aimerez sûrement Battle Chasers : Nightwar. Ce jeu nous offre des donjons rejouables qui aident à garder le jeu frais et à éliminer le sentiment d’expérience de « récolte ». Et comment est-ce possible ? Parce que les donjons sont générés de manière procédurale, ce qui indique qu’ils seront différents à chaque fois que vous en sortirez et que vous y entrerez.

Si ce que vous recherchez est un jeu complexe qui reprend les éléments typiques des JRPG et les modernise, alors Battle Chasers : Nightwar est fait pour vous.

Acheter Battle Chasers : Nightwar (9,99 €)

quête des titans

Titan Quest est un autre titre classique porté sur Android. Il s’agit d’un autre dungeon crawler comme ceux mentionnés ci-dessus, axé sur la lutte contre des créatures mythologiques célèbres (et certaines créées pour l’occasion). Dans ce titre, les joueurs interagissent avec des monstres reconnaissables d’anciens panthéons mythologiques tout en apprenant des compétences de combat incroyables.

Si vous recherchez un long jeu qui vous gardera collé à l’écran pendant longtemps, Titan Quest a plus de 60 heures de jeu qui vous attendent pour vous y perdre.

Acheter Titan Quest (7,99 €)

Royaumes exilés

Nous terminons notre test avec un clin d’œil aux RPG du passé. Exiled Kingdoms a été conçu pour reproduire soigneusement les RPG PC du début du siècle dernier : une perspective isométrique, des barres de santé et de mana plates, et des PNJ qui ne vous offriront pas plus d’aide que nécessaire. C’est un clin d’œil aux joueurs vétérans ; une lettre d’amour à une époque révolue.

Même si vous n’êtes pas familier avec ces anciens titres que nous avons mentionnés plus tôt (vous savez, Jade Empire, Baldur’s Gate, Planescape Torment ou Neverwinter Nights, pour n’en nommer que quelques-uns), Exiled Kingdoms est un bon jeu pour passer un bon moment. Le téléchargement est gratuit, mais pour déverrouiller le jeu complet, vous devez payer 4,99 $.

Télécharger Exiled Kingdoms (Gratuit)