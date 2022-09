Samsung perce à nouveau Apple et son iPhone 14 avec une pub épicée

Si vous voyez un Galaxy Z Flip4, tout vous le rappellera… (c’est du moins ce que Samsung pense !)

Déjà avant l’événement Apple de Corée du Sud, ils préparaient l’atterrissage de l’iPhone 14, se moquant de leurs formats classiques dans une publicité cinglante, qui rappelait ouvertement aux utilisateurs de smartphones Cupertino qu’ils n’allaient jamais profiter des innovations exclusives de leur Galaxy.

Maintenant, nous les avons déjà ici, avec nous et officiellement, donc les nouveaux iPhone 14 sont à nouveau une source de ridicule par un Samsung qui veut nous rappeler que « certaines de ses innovations n’atteindront pas l’iPhone à court terme », toujours avec le Galaxy Z Flip4 et son ‘Flex Mode’ comme protagoniste principal.

Comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, cette contre-programmation publicitaire de Samsung n’est pas un hasard tant Apple n’a pas encore osé atterrir en territoire pliant, donc cette publicité avec le slogan ‘Join the flip side’ arrive pour indiquer aux utilisateurs d’Apple ce qu’il leur manque sans Galaxy pliable sud-coréen :

Comme vous l’avez peut-être vu, dans la publicité, on nous présente une fille nommée Elena qui essaie désespérément d’oublier le nouveau Galaxy Z Flip4 de son amie, qui le lui a montré et qui « se plie littéralement en deux ».

En fait, dès le début de l’annonce, Elena elle-même dit que « je ne passerais jamais à Samsung, j’adore mon téléphone », en précisant très clairement quel smartphone elle utilise, bien que de manière assez subtile.

Samsung ne se lasse pas de rappeler aux utilisateurs des nouveaux iPhones d’Apple qu’ils ne profiteront pas d’innovations telles que le design unique du Z Flip et son ‘mode Flex’, quelque chose que seuls Motorola et Huawei ont certainement reproduit mais qui a eu du succès sur le marché, faisant du ‘Flip’ le pliage le plus vendu.

Les images avancent avec Elena se souvenant du Galaxy Z Flip4 et de son format pliable de type clapet dans tout ce qu’elle trouve, que ce soit un livre, des castagnettes, un sandwich, des toilettes et même saluant un enfant qui est dans la rue, se réveillant vers la fin de son sommeil et se précipitant pour acheter un Galaxy Z Flip4 directement depuis son iPhone.

Encore un clin d’œil plutôt cinglant, voire piquant, pour rappeler qu’Apple n’a pas de pliable et que son Galaxy Z Flip4 est le smartphone le plus mode que l’on puisse acheter, avec des couleurs dans l’air du temps et même la possibilité de créer un design à son goût avec le Bespoke. Édition.

C’est vrai qu’Apple a peut-être été trop continu avec son iPhone 14, mais ce n’est pas pour s’en moquer de la sorte, Samsung… 😉

