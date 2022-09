Le lancement de l’iPhone 14 en proie à des erreurs majeures de l’Apple Store ; les estimations de livraison glissent jusqu’en octobre

Le lancement de l’iPhone 14 a été tout sauf fluide. L’Apple Store en ligne et l’Apple Store connaissent tous deux des problèmes majeurs ce matin, entraînant des erreurs de serveur, des échecs de reprise, des commandes en double et bien plus encore. Dans le même temps, les estimations de livraison de nombreux modèles d’iPhone 14 ont déjà glissé vers la mi-octobre…

Comme le veut la tradition, l’application Apple Store et l’Apple Store en ligne se sont tous deux déconnectés du jour au lendemain alors qu’Apple se préparait pour les précommandes d’iPhone 14. Les deux options devaient revenir en ligne à 5 h PT / 8 h HE. Pour certaines personnes, les deux sont revenus en ligne juste à temps, tandis que d’autres étaient bloqués en attente. Au moment où certains d’entre nous sont entrés dans l’application Apple Store Online ou Apple Store, les délais d’expédition des précommandes étaient déjà retardés jusqu’à fin septembre pour de nombreuses configurations.

Mais ce n’est que le début. Le processus de paiement est loin d’être fiable aujourd’hui, de nombreux acheteurs d’iPhone 14 se rendant sur Twitter pour se plaindre d’erreurs majeures dans l’application Apple Store et sur le site Web d’Apple. De nombreux Netcost-security.fr les membres du personnel ont également eu des problèmes similaires, y compris le vôtre.

Un récapitulatif de quelques problèmes :

Le processus de paiement de l’Apple Store génère des messages d’erreur

Fonctions d’échange Apple donnant des messages d’erreur

Le site Web Apple Store Online redirige vers « Page introuvable »

Application Apple Store : « Impossible de se connecter à l’Apple Store. Vous devez vous connecter à Internet pour accéder à l’Apple Store.

Les approbations de transporteur via l’Apple Store ne sont pas traitées correctement et affichent des messages d’erreur.

Certains utilisateurs voient les estimations de livraison repoussées après avoir passé leur commande, bien qu’on leur ait dit qu’ils l’obtiendraient le jour du lancement.

Certains utilisateurs se retrouvent avec plusieurs commandes parce que l’Apple Store indique que la commande a échoué, mais qu’elle a en fait été effectuée.

Sans surprise, de nombreux opérateurs rencontrent des problèmes similaires. Le processus de commande de T-Mobile est complètement interrompu depuis le début des précommandes, tandis que les sites Web d’AT&T et de Verizon ont également été glitchés.

Ces problèmes de l’Apple Store n’ont pas affecté tout le monde, et un certain nombre de personnes sont passées immédiatement et ont terminé leur précommande d’iPhone 14 sans problème. C’est la beauté d’Internet.

Au milieu de tous ces problèmes, l’offre d’iPhone 14 diminue déjà. Presque toutes les configurations d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max sont désormais en rupture de stock jusqu’en octobre. La nouvelle couleur noire de l’espace semble être la plus populaire car elle est sévèrement plus limitée que les autres.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus standard ne sont pas confrontés à des contraintes d’approvisionnement au degré des modèles Pro. Un analyste a déclaré ce matin qu’Apple s’attend à ce que les premières précommandes d’iPhone 14 soient dominées par les modèles « Pro », qui pourraient représenter jusqu’à 85 % des commandes.

Quelqu’un d’autre a-t-il des erreurs en essayant de faire le ramassage en magasin ? ? Ne me laisserait pas faire. – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 9 septembre 2022

écoutez, c’est seulement la quatorzième fois qu’ils font ça, ils vont le réparer pour l’année prochaine, je suis sûr — Benjamin Mayo (@bzamayo) 9 septembre 2022

J’ai continué à recevoir des erreurs de paiement via l’application Apple Store pour une raison quelconque, mais j’ai finalement reçu ma commande. iPhone 14 Pro, Space Black, 256 Go prêt à être récupéré vendredi prochain à 13h30. – Daniel Gibson (@DanielGibson_) 9 septembre 2022

@Magasin d’applications @Apple J’ai essayé 10 fois de commander un iPhone 14 Pro, à chaque fois des erreurs, une session interrompue, maintenant le délai de livraison retardé de plusieurs semaines.

Expérience utilisateur terrible, vous n’êtes pas capable de gérer les demandes simultanées, j’espère que l’iPhone 14 (si jamais je l’obtiens) ne sera pas aussi horrible que votre UX pic.twitter.com/hWdWye7FZj – ll2double (@ll2double) 9 septembre 2022

Je jure que si je suis facturé 3 à 4 fois pour l’iphone 14 pro à cause d’erreurs, je serai très contrarié. Ils ont tous dit des erreurs lors du placement, mais j’ai reçu un e-mail de confirmation et mon magasin Apple indique qu’il a été placé. J’ai essayé de le placer pour le ramassage mais le magasin était sur écoute – Joël Ramirez (@MenmaLives) 9 septembre 2022

iPhone 14 Pro Max Silver 1 To en précommande ! L’application Apple Store me donnait des erreurs lors de la vérification (et a déclaré qu’il y avait un retard de 1 à 2 semaines), échangée vers le site Web AT&T qui ne me permettait pas de me connecter, alors je suis allé à l’application AT&T et cela a fonctionné avec la livraison estimée du 16 septembre. —Hassan Ahmed (@hassanahmed120) 9 septembre 2022

