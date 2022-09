Emoji me : Google vient d’introduire une fonctionnalité que les fans d’emojis vont adorer

La dernière mise à jour de Gboard apporte de nouvelles fonctionnalités importantes à Emoji Kitchen de Google, notamment une nouvelle fonction qui nous permettra d’insérer automatiquement des emojis.

Google travaille sur les emojis depuis un certain temps. En fait, parmi les nombreuses fonctions dont dispose Gboard, il y en a une qui se démarque particulièrement : Emoji Kitchen, qui permet aux utilisateurs de combiner différentes émoticônes pour créer les leurs.

Selon 9to5Google, avec la dernière mise à jour de Gboard, les capacités d’Emoji Kitchen ont été améliorées, au point de créer une nouvelle fonctionnalité qui tire parti de cette fonction. L’idée du Big G est de rendre la communication textuelle aussi précise que possible.

Emojify : c’est la nouvelle fonction Gboard

Cette nouvelle fonction s’appelle Emojify (qui pourrait être traduit en français par « Emojízame »). Grâce à lui, vous pouvez ajouter automatiquement des emojis à vos messages.

Cette fonction vous permettra d’ajouter un emoji à un message d’un simple appui. Apparemment, écrivez simplement le texte que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton de la baguette magique pour voir les différentes suggestions que Google a pour nous. Vous pouvez voir Emojify en action ci-dessous :

Avec Emojify, et avec l’arrivée de l’automne dans l’hémisphère nord de la planète, Google a également inclus une nouvelle série de combinaisons sur le thème de l’automne pour l’Emoji Kitchen. Si vous êtes un fan d’Halloween et que vous attendez que les vacances arrivent, l’emoji citrouille peut être personnalisé pour accueillir la saison de la manière la plus inspirante (ou terrifiante) que vous puissiez imaginer. Vous pouvez également combiner les emojis des bonbons pour les plus petits de la maison.

D’autres nouvelles combinaisons de la cuisine Emoji s’appliquent aux emoji haussement d’épaules, emoji au thé vert et emoji pouce en l’air. De nouveaux mélanges possibles pour les emoji de maïs ont également été annoncés.

Pour l’instant, Emojify n’est disponible que pour les utilisateurs anglo-saxons, bien que la fonction soit en cours de publication pour les bêta-testeurs de Gboard. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez vous inscrire au programme bêta de Gboard ici.

