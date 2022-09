Apple Watch Ultra : Apple dévoile la nouvelle Pro Series 8 pour les sports extrêmes, en précommande aujourd’hui pour le lancement du 23 septembre

Apple a officiellement annoncé l’Apple Watch Ultra. Il s’agit de la version supposée « Apple Watch Pro » de la série 8. Elle comporte un bouton « action » dédié et une couronne numérique plus grande. Les précommandes commencent aujourd’hui avant la date de sortie du 23 septembre. Lisez la suite pour le prix et les spécifications!

