watchOS 9 arrive sur Apple Watch Series 4 et plus tard le 12 septembre

watchOS 9 sortira le lundi 12 septembre prochain, selon Apple. Après trois mois de test bêta, voici les principales fonctionnalités du prochain système d’exploitation pour l’Apple Watch Series 4 et plus récent.

watchOS 9 est la plus grande mise à jour du logiciel Apple Watch. Il sera disponible pour les montres suivantes :

Apple Watch série 4 ou plus récent ;

Apple Watch SE 1 et 2 ;

Apple Watch Ultra

Voici ce qu’Apple a dit à propos de la date de sortie de watchOS 9 :

watchOS 9 sera disponible pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures le lundi 12 septembre et nécessite un iPhone 8 ou version ultérieure et un iPhone SE (2e génération) ou version ultérieure exécutant iOS 16. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les appareils et dans toutes les régions.

Maintenant que watchOS 9 ne prend plus en charge l’Apple Watch Series 3, le système d’exploitation va réorganiser l’ancien Cadrans de montre, tout en en ajoutant quatre nouveaux. Avec ces nouveaux visages, Apple les rend plus beaux sur des écrans plus grands. De plus, la société ajoute Socket en charge du clavier QWERTY pour plus de langues pour l’Apple Watch Series 7 et la nouvelle technologie QuickType avec watchOS 9.

watchOS 9 apporte également une mise à jour importante au Application d’entraînement avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui aiment faire de l’exercice. Pour les coureurs, il existe de nouvelles vues d’entraînement où ils n’ont qu’à tourner la couronne numérique pour voir de nombreuses mesures, qui sont disponibles pendant la course :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

Apple améliore également la Application de sommeil avec watchOS 9, dont les bêta-testeurs peuvent profiter. Il apporte désormais plus de données sur le sommeil et une nouvelle application Médicaments vous aide à suivre toutes les pilules et vitamines que vous prenez chaque jour.

