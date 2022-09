Pratique : Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra

Lors de l’événement « Far Out », nous avons vu Apple dévoiler l’Apple Watch Series 8 améliorée et la toute nouvelle Apple Watch Ultra. Les médias présents à l’événement partagent des photos, des vidéos et des impressions pratiques après avoir manipulé le nouveau matériel.

Apple Watch Ultra

Pour l’Apple Watch Ultra, Le bord note la taille de ce nouveau portable :

L’Apple Watch Ultra est la star du spectacle car ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant. Il a un grand écran rectangulaire de 49 mm, qui… est vraiment dans une classe à part. Non seulement c’est le plus grand écran Apple Watch, mais c’est aussi le plus lumineux à 2 000 nits. Quant à la sensation de cette dalle de poignet, elle était en fait plus légère sur mon poignet que ce à quoi je m’attendais, probablement parce que son boîtier est en titane. Mais ne vous y trompez pas, c’est une GRANDE montre.

YouTubeur iJustine a également mis la main sur le nouveau modèle Ultra, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

CNBC met en évidence la même chose en disant à quel point l’Apple Watch Ultra est «grosse». GQ Francepar exemple, montre l’un des nouveaux groupes dans une vidéo Twitter :

Vous pouvez également jeter un autre œil à la Watch Ultra ci-dessous :

Tech Crunch a également eu un aperçu de la nouvelle montre :

Apple Watch Ultra – je l’aime bien – 49 mm mais la patte à patte est étroite, ce qui la rend très portable – incroyablement légère grâce au titane. Écran génial, couronne géniale, bouton satisfaisant. Les groupes sont au top. pic.twitter.com/qxrGzANK1H – Panzer (@panzer) 7 septembre 2022

Apple Watch Série 8

L’Apple Watch Series 8 n’a pas grand-chose à souligner, car Le bord note la similitude entre elle et la génération précédente:

En un coup d’œil, il n’y a vraiment pas grand-chose pour le différencier de la série 7, même si je peux certainement dire que l’écran semble plus grand. À l’intérieur, il y a un nouveau capteur de température, même si ce n’est pas quelque chose que j’ai pu vraiment vérifier ici à Cupertino.

Crumpe a pu donner un aperçu pratique des nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE :

PCMag a également montré un premier aperçu de cette nouvelle montre :

Au final

Jusqu’à présent, ce sont quelques-unes des premières mains sur Apple Park avec la nouvelle Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Series 8.

Envisagez-vous d’acheter l’une de ces montres ? Si oui, lequel ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :