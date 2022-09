Oubliez les coupures de courant avec la centrale modulaire BLUETTI AC500 & B300S

Considérez la nouvelle centrale électrique modulaire BLUETTI AC500 & B300S comme une batterie portable pour toute votre maison. Il peut fournir suffisamment d’énergie pour maintenir votre maison en état de fonctionnement pendant une panne d’un ou plusieurs jours – et être prêt à repartir après environ deux heures de charge.

La conception modulaire vous permet de décider de la puissance dont vous avez besoin et le système est portable, de sorte que vous pouvez conserver tout le confort de votre maison lorsque vous êtes hors réseau…

Une centrale électrique domestique est conçue pour offrir la tranquillité d’esprit contre tout, d’une panne de courant de routine à une urgence comme un ouragan ou une inondation qui peut perturber l’alimentation électrique pendant des jours.

Contrairement aux systèmes plus petits conçus pour alimenter quelques gadgets, l’AC500 avec les batteries B300S est suffisamment puissant pour alimenter tous vos appareils électroménagers, y compris le courant alternatif.

Conception modulaire BLUETTI AC500 & B300S

L’une des meilleures caractéristiques du système BLUETTI AC500 est sa conception modulaire.

Avec une centrale électrique tout-en-un, vous devez savoir à l’avance la quantité d’énergie dont vous avez besoin – et une fois que vous avez effectué l’achat, vous êtes coincé avec. Avec le système BLUETTI, vous pouvez commencer avec seulement une batterie et en ajouter plus tard, jusqu’à un maximum de six.

Le cerveau du système – et l’unité fournissant neuf prises de courant différentes – est l’AC500. Vous y connectez ensuite une ou plusieurs batteries B300S.

Capacité

Chaque batterie alimente une maison typique pendant une journée, vous offrant jusqu’à six jours de vie hors réseau. La capacité maximale est de 18 432 Wh, fournie par un onduleur de 5 000 W. Vous pouvez même connecter deux systèmes ensemble pour doubler la capacité à 36 864 Wh (cela nécessite une Fusion Box Pro, vendue séparément) !

Vous pouvez charger le système à 8 000 W. Avec deux batteries B300S connectées, cela vous fera passer de 0% à 100% de charge en environ deux heures. Ainsi, si vous vous trouvez dans une situation où le réseau électrique est interrompu, comme c’est parfois le cas lors d’urgences naturelles, vous pouvez rapidement recharger votre système pour la prochaine panne.

Portabilité

Le BLUETTI AC500 n’est pas seulement une centrale électrique domestique : c’est aussi un système portable que vous pouvez déplacer rapidement et facilement vers un camping-car pour des voyages entièrement hors réseau. L’unité pèse 66 livres (30 kg) et mesure 20,5 × 12,8 × 14,1 pouces (520 × 325 × 358 mm).

Si vous faites un voyage en voiture et que vous pouvez recharger aux arrêts du déjeuner, seulement 30 minutes vous feront passer de 0 % à 50 % de capacité.

Mais l’alimentation du réseau n’est pas le seul moyen de recharger le système. Vous pouvez également utiliser des panneaux solaires, un générateur à essence, des batteries au plomb ou même l’allume-cigare de votre voiture.

Une fois garé, le système vous donne plus de puissance qu’un générateur à essence typique, sans le bruit, les coûts de carburant ou la pollution.

Contrôle et surveillance de l’application

BLUETTI supprime également les conjectures de l’alimentation par batterie. L’application compagnon vous indique exactement la puissance que vous utilisez et la capacité restante. Vous pouvez également allumer et éteindre le système à distance,

De même, lors de la charge, vous pouvez simplement ouvrir l’application pour voir le taux de charge et la capacité.

Longévité

Contrairement aux systèmes qui utilisent des batteries au plomb, les packs de batteries BLUETTI B300S sont au lithium fer phosphate (LiFePO4 ou LFP) :

Zéro entretien

Longue durée de vie (plus de 10 ans)

Sûr

Poids léger

Haute efficacité

Charge rapide

Un système de gestion de batterie intégré avancé (BMS) garantit que les batteries sont chargées et déchargées afin de maximiser leur durée de vie. Le système est livré avec une garantie de 3 ans.

Durabilité

La vision de BLUETTI est d’offrir une expérience écologique aux utilisateurs, tout en créant un avenir durable pour la planète. La société a plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie des solutions de stockage d’énergie intérieures et extérieures.

Le système BLUETTI AC500 & B300S est disponible dès aujourd’hui chez Indiegogo avec un prix spécial de précommande.

