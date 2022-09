iPhone 14 Pro : un aperçu approfondi du fonctionnement de Dynamic Island avec des applications, des animations, etc.

Apple a officiellement annoncé cette semaine l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Alors que la conception externe ressemble à peu près à celle des iPhones précédents, les modèles 14 Pro ont un nouveau design d’affichage avec Dynamic Island – une découpe en haut de l’écran qui remplace l’encoche par des fonctionnalités intelligentes. Continuez à lire pendant que nous détaillons comment cette fonctionnalité fonctionne dans la pratique.

En termes de matériel, l’écran de l’iPhone 14 Pro dispose de deux découpes distinctes : une pour les capteurs Face ID et une pour la caméra frontale. Cependant, Apple a choisi d’utiliser le panneau OLED pour que cette zone ressemble par défaut à une seule découpe en forme de pilule. Cependant, Dynamic Island peut faire plus que cela, car la découpe se transforme en cartes plus grandes qui fonctionnent comme des widgets.

Apple a travaillé sur plusieurs implémentations différentes pour Dynamic Island, et nous avons pu les reproduire grâce à iPhone Simulator – un outil qui permet aux développeurs d’essayer des applications iOS directement sur un Mac.

Fonctionnement de Dynamic Island

Une chose qu’il est impossible de ne pas remarquer est la fluidité des animations de Dynamic Island. Lorsque vous fermez une application prenant en charge Dynamic Island, elle y accède directement. La découpe devient plus grande en fonction de l’action proposée par l’application. Par exemple, lorsque vous réglez une minuterie, l’iPhone affiche la progression en temps réel en haut de l’écran.

Un appui long sur Dynamic Island développe le widget de cette application avec quelques commandes de base. Pour les minuteries, vous pouvez les mettre en pause ou les arrêter directement depuis Dynamic Island. Il en va de même pour les applications comme Music et FaceTime. Certaines actions du système comme activer un mode Focus ou mettre l’iPhone dans le chargeur déclenchent également des animations sur Dynamic Island.

L’un des comportements non détaillés pour Apple que nous pouvons maintenant voir est la façon dont Dynamic Island gère les vidéos Picture-in-Picture. Sans surprise, vous ne pouvez pas faire glisser une fenêtre PiP sur la découpe. Et même lorsque vous avez une fenêtre PiP en haut de l’écran, le développement de Dynamic Island déplace automatiquement le contenu vers le bas.

Dynamic Island peut afficher plusieurs applications à la fois. L’application que vous avez utilisée en dernier sera la plus importante, mais vous pouvez également développer les actions alternatives de Dynamic Island sans avoir à revenir à l’application. Il y a aussi une ombre subtile teintée avec la couleur d’accentuation de l’application qui affiche l’activité en direct.

Une fois que vous avez ouvert une vidéo, Dynamic Island revient à sa disposition par défaut sans icônes supplémentaires. Même si vous appuyez dessus, rien ne se passe. Dans l’ensemble, le système fonctionne plutôt bien – et Apple a créé une API pour que les développeurs puissent également profiter de Dynamic Island.

Autres informations

D’autres informations incluent une démo de l’application Raccourcis fonctionnant avec Dynamic Island, ainsi qu’un aperçu des animations liées au nouveau bouton latéral Apple Watch Ultra.

Il convient de noter que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro disposent de Dynamic Island, contrairement à l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Tous les nouveaux modèles seront en précommande ce vendredi 9 septembre.

