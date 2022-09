À quelle heure Apple publiera-t-il iOS 16 au public ?

Apple a dévoilé iOS 16 à la WWDC en juin avec des tests bêta en cours depuis lors pour les développeurs et le public. Lors de son événement iPhone 14, Apple a annoncé que son nouveau logiciel sortira le 12 septembre. Le dernier logiciel iPhone est livré avec des écrans de verrouillage iPhone personnalisables, des notifications révisées, un bouton Annuler et l’édition des messages, une nouvelle application Accueil, l’iPhone en tant que webcam Mac, et beaucoup plus. Regardons la réponse « quand iOS 16 sort-il? »

Arrière plan

Les principales versions annuelles d’iOS sortent après l’événement iPhone d’Apple en septembre. Cette année, Apple lance iOS 16 au public le 12 septembre.

Dates de sortie iOS passées :

iOS 15 : 20 septembre 2021 (après l’événement du 14 septembre)

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l’événement du 15 septembre)

iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l’événement du 10 septembre)

iOS 12 : 17 septembre 2018 (après l’événement du 12 septembre)

iOS 11 : 19 septembre 2017 (après l’événement du 12 septembre)

Quand iOS 16 sort-il ?

iOS 15 est arrivé à 10 h HP / 13 h HE

iOS 14 est arrivé à 13 h HP / 16 h HE Fait intéressant, il s’agissait d’une valeur aberrante car Apple a lancé la version publique juste un jour après son événement iPhone 12

iOS 13 est arrivé à 10 h HP / 13 h HE

iOS 12 est arrivé à 10 h HP / 13 h HE

iOS 11 est arrivé à 10 h HP / 13 h HE

Comme l’année dernière, Apple lance son nouveau logiciel la semaine après l’événement iPhone. Au cours des cinq dernières années, il n’y a eu qu’une seule fois où la mise à jour iOS n’a pas été publiée à 10 h 00 PT.

Il n’y a aucune garantie, mais il semble probable qu’Apple lancera iOS 16 à 10 h 00 PT / 13 h HE le 12 septembre.

Application Home repensée dans iOS 16

Vous ne voulez pas attendre iOS 16 ?

Si vous ne voulez pas vous accrocher jusqu’au 12 septembre, la version bêta publique gratuite d’Apple est pour l’essentiel stable à ce stade. Consultez notre guide pour l’installer.

Date de sortie d’iPadOS 16 ?

Cette année, Apple a déjà confirmé qu’iPadOS 16 ne sera pas lancé en même temps que le nouveau logiciel pour iPhone.

Avec Stage Manager et d’autres nouvelles fonctionnalités, Apple affirme que c’est «une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plate-forme propre avec des fonctionnalités spécialement conçues pour iPad, nous avons la flexibilité de fournir iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite.

