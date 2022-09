Le fondateur de Xiaomi lance une fléchette sur Samsung : dit que les pliables actuels ne sont pas pratiques

Ni que Lei Jun a découvert la poudre à canon, car la vérité est que nous disons tous depuis longtemps que certains formats de pliage résolvent des problèmes que nous n’avions pas.

Cela fait plusieurs années, quatre générations, que Samsung a également exploré avec succès les téléphones pliables, et si nous savons tous que l’avenir de l’industrie sera flexible d’une manière ou d’une autre, c’est le géant sud-coréen qui a le plus travaillé sur l’évolution de ces nouveaux formats de facture.

Sans surprise, l’industrie s’attend à 10 fois plus de téléphones pliables dans les deux prochaines années et de tous les fabricants, alors que Samsung a déjà le téléphone pliable le plus vendu sur la planète dans son catalogue et s’attend à ce que les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 améliorent le présent. cela dans les mois à venir.

Et cela malgré le fait que beaucoup d’entre nous disent depuis longtemps que les pliables doivent encore justifier leur existence, avec de nombreux problèmes encore à résoudre, des fonctionnalités en question et de nombreuses solutions à des problèmes que personne n’avait avec les formats de phablet les plus classiques .

Et c’est précisément ce que Lei Jun semble avoir découvert maintenant, car le responsable d’un Xiaomi qui a aussi ses propres pliables, vient de déclarer directement sur son compte Twitter que les formats pliables actuels ne sont pas pratiques au jour le jour ni contribuent beaucoup aux utilisateurs :

Certaines marques se perdent lors du développement de smartphones pliables. Ils ajoutent des fonctionnalités surmédiatisées qui ne sont pas utiles pour améliorer l’expérience globale. Avant tout, les téléphones pliables doivent effectivement être adaptés à une utilisation pratique, quel que soit le format de pliage ou les performances. pic.twitter.com/fUvNpMIzLT — leijun (@leijun) 5 septembre 2022

Samsung Galaxy Z Flip4, test : la formule du succès désormais plus affinée

Au cas où vous voudriez une transcription directe, et traduisant évidemment les propos de l’exécutif chinois en français, voici ce que vient dire Lei Jun dans son tweet :

Certaines marques passent à côté en développant des smartphones pliables. Ils ajoutent de plus en plus de fonctionnalités hype qui ne sont pas utiles pour améliorer l’expérience globale. Avant tout, les smartphones pliables doivent être conçus pour une utilisation pratique, quel que soit le design (form factor) pliable ou les performances.

La chose la plus curieuse à ce sujet est que le MIX Fold de Xiaomi ressemble étrangement au format du Galaxy Z Fold de Samsung, et la firme basée à Haidian a également un peu exagéré avec un panneau pliant de 8,02 pouces dans un corps ultra-mince, seulement 5,4 millimètres d’épaisseur, avec une bosse assez prononcée pour la triple caméra et un logiciel spécifique pour donner des fonctionnalités au format pratiquement inexistant.

Nous ne savons pas ce que Lei Jun a pu vouloir dire ou à qui il faisait directement référence, mais la vérité est que cela semble un peu dommage, d’autant plus que son modèle n’innove pas sur la base créée par Samsung, Huawei étant le seul qui a opté pour un différentiel de format avec le pli à l’extérieur et OPPO qui a travaillé pour minimiser les plis gênants.

Maintenant, tout comme je le critique, j’en profite également pour être d’accord avec le PDG de Xiaomi sur une chose, et c’est qu’effectivement, après avoir essayé à la fois les formats flip et fold, ni l’un ni l’autre mais surtout ce dernier ne justifient leur existence avec fonctionnalité. , et encore moins les inconvénients liés à leurs prix élevés, leur durabilité et leur manque de polyvalence en raison du format du panneau externe lui-même, de la forte épaisseur et du poids dans les poches.

Nous devrons continuer à attendre des nouvelles, et voir si Xiaomi décide de nous présenter quelque chose de très nouveau dans les mois à venir…

C’est le mobile pliant le plus vendu au monde