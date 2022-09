Motorola Edge 30 Fusion : Snapdragon 888+ et écran 144 Hz pour le nouveau haut de gamme abordable de Motorola

On vous dit tous les détails du mobile le plus rémunéré de la famille « phare » de Motorola en 2022… Il s’agit du nouveau Edge 30 Fusion !

En un mois de septembre plein de nouvelles, Motorola a voulu être le protagoniste en nous présentant enfin sa nouvelle famille Edge 30, qui aura non seulement un modèle Ultra avec un appareil photo de 200 mégapixels pour le flashy, mais arrive également dans deux autres des saveurs plus sobres pour offrir des options à tous les types d’utilisateurs.

Le milieu de la famille est ce Motorola Edge 30 Fusion qui se présente avec un design similaire à celui de son frère plus aisé, avec des finitions en verre et en cuir synthétique et dans son cas optant pour des avantages inférieurs pour trouver un prix beaucoup plus attractif qui permet de rivaliser parmi les meilleurs milieu de gamme du marché.

En fait, la proposition de taille moyenne / haute de Motorola contient des détails stratégiques importants, comme le choix d’un chipset haut de gamme des années précédentes comme le Snapdragon 888+ 5G de Qualcomm au lieu de l’un des autres processeurs 2022 abordables.

Non seulement cela, et le fait est que le design est moderne et sa taille est suffisamment confortable pour plaire à la plupart, avec une diagonale d’écran de 6,55 pouces qui ne déséquilibre pas un ensemble qui se distingue par son double appareil photo de 50 mégapixels avec OIS pris en charge par un capteur secondaire de 13 MP avec objectif ultra grand angle.

Mais ne nous arrêtons pas là, nous allons passer en revue la fiche technique complète de ce Motorola Edge 30 Fusion qui pointe vers le meilleur vendeur du catalogue nord-américain fin 2022… Nous rejoindrez-vous ?

Fiche technique et spécifications

Motorola Edge 30 Fusion Fiche technique et spécifications Dimensions 158,48 x 71,99 x 7,45 (mm) Poids 175(g)

* 165 (g) le modèle Cuir Vegan Bleu Neptune Filtrer P-OLED 6,55 pouces, 1B couleurs, 144 Hz, HDR10+ densité de pixels FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), 402 ppp, format d’image 20:9 Processeur Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (5 nm), octa-core @ 2,99 GHz et GPU Adreno 660 RAM 8 ou 12 Go Stockage 128, 256 ou 512 Go (UFS 3.1) Système opératif Android 12, Mon UX connectivité 5G SA/NSA (double SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e double bande, aGPS, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB Type-C OTG caméras arrière 50 MP (large) f/1.8 + 13 MP (ultra large) f/2.2 120º + 2 MP (profondeur) f/2.4, autofocus PDAF, OIS, HDR, gyro-EIS, vidéo 8K @ 30fps, flash LED Caméra frontale 32 MP (large) f/2.5 Tambours 4 400 mAh (non amovible), charge rapide 68 W Les autres IP52 résistant aux éclaboussures et à la poussière, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales intégré (optique)

Comme vous le verrez, une fiche technique très complète dans laquelle rien ne manque, et dont il faut souligner cette batterie assez généreuse de 4 400 mAh, mais surtout avec une charge rapide jusqu’à 68 watts qui promet une autonomie d’une journée complète en seulement 10 minutes connectées au réseau électrique.

De plus, ce qui est très important, Motorola inclut ce chargeur rapide de 68 W dans le package de vente sans frais supplémentaires.

Les quatre finitions du Motorola Edge 30 Fusion, en images

Motorola Edge 30 Fusion, disponibilité et prix

Le nouveau Edge 30 Fusion de Motorola sera commercialisé en Europe de manière imminente, et pourra être réservé à partir d’aujourd’hui, le 8 septembre 2022, à un prix qui démarre à 599,99 euros pour sa version de base, qui dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Comme nous l’avons mentionné, il sera disponible en plusieurs finitions, une en cuir synthétique (ou végétalien, pour suivre la mode) appelée Neptune Blue – Vegan Leather, ainsi que trois finitions en verre baptisées par le fabricant Cosmic Grey, Aurora White et Solar Or.

