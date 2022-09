"Achète un iPhone à ta mère": la réponse du PDG d’Apple aux raisons pour lesquelles la marque ne résout pas l’une de ses incompatibilités avec Android

La présentation de l’iPhone 14 a apporté avec elle l’arrivée de nouveaux appareils haut de gamme et de nombreuses nouveautés. Apple est bon en marketing et ils l’exploitent. Et ils sont également bons pour soulever la controverse occasionnelle. Pour ce faire, il faut revenir à la dernière Code Conference de cette année.

Selon Android Authority, cette fois, quelque chose d’aussi simple que de répondre à une question a clarifié la position d’Apple sur la résolution de l’une de ses incompatibilités avec Android. Le choix des mots a soulevé assez de poudre à canon.

La réponse de Tim Cook dont tout le monde parle

Comme nous l’avons dit au début, lors de la dernière Code Conference de 2022, l’un des participants a posé une question à un panel qui comprenait Tim Cook ainsi que deux autres intervenants (Jony Ive et Laurene Powell Jobs). Apparemment, le participant a posé des questions sur le manque de support RCS sur l’iPhone, plus précisément sur la façon d’améliorer la communication textuelle entre les utilisateurs iOS et Android.

Pour ceux qui ne connaissent pas, RCS ou Rich Communication Service est la tentative de Google et d’autres constructeurs de créer un successeur au SMs. L’idée derrière cette nouvelle norme était d’offrir les mêmes fonctionnalités dans l’application de messagerie SMs du téléphone que dans des applications telles que WhatsApp ou Telegram.

Pour en revenir à la réponse de Cook, le PDG d’Apple a déclaré au questionneur qu’il ne voyait pas que les utilisateurs demandaient à ceux de Cupertino de travailler sur la compatibilité RCS. L’assistant a commenté qu’il ne pouvait pas envoyer certaines vidéos à sa mère, ce à quoi Cook a répondu « achetez un iPhone à votre mère ».

« Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie » dans RCS, déclare Tim Cook en réponse à une question à Code. « J’aimerais vous convertir à un iPhone. » « Je ne peux pas envoyer certaines vidéos à ma mère », dit l’interrogateur. « Achete un iPhone à ta mère », dit Tim. – nilay patel (@insouciant) 8 septembre 2022

La réponse de Google ne s’est pas fait attendre. Hiroshi Lockheimer, vice-président senior d’Android, a répondu aux commentaires de Cook en disant que personne ne devrait acheter à sa mère l’un des nouveaux iPhones afin de pouvoir lui envoyer des photos et des vidéos. Et il l’a fait très publiquement, en se rendant sur Twitter :

Il est clair pourquoi Apple s’oppose à l’interopérabilité. Mais les gens devraient pouvoir envoyer des vidéos et des photos de haute qualité à leur mère sans avoir à lui acheter un nouveau téléphone. #Recevoir le message https://t.co/j93wQRSqi6 – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 8 septembre 2022

En fait, Google attaque Apple depuis un certain temps maintenant avec la question du support RCS en arrière-plan. Ils ont même fait un site Web entier dédié à la question. Et c’est que, pour Google, qu’Apple n’offre pas de support pour RCS est un énorme problème.

Pourquoi le manque de support RCS est-il un problème ?

Ici, nous sommes obligés de donner un peu de contexte. Aux États-Unis, de nombreux utilisateurs d’iPhone n’utilisent pas Telegram ou WhatsApp pour communiquer, mais s’en tiennent exclusivement à iMessage. Ainsi, lorsque les utilisateurs d’Android souhaitent avoir des discussions de groupe avec des utilisateurs d’iOS, plusieurs fonctionnalités d’iMessage cessent de fonctionner (telles que l’envoi de photos et de vidéos).

De plus, iMessage fait apparaître les messages des utilisateurs d’Android dans une bulle verte, tandis que les utilisateurs d’iOS n’apparaissent que dans des bulles bleues. Cela a généré ce que l’on appelle aux États-Unis la « green bubble hate » (« déteste la bulle verte »), puisque Google estime que les messages de ses utilisateurs sont différenciés afin d’inciter ceux d’iOS à ne pas communiquer avec eux, précisément à cause de ces fonctions iMessage qui cessent de fonctionner avec les utilisateurs d’Android.

J’ai une discussion de groupe avec des amies et nous avons tous un iPhone, nous avons déterminé ce soir que toute personne digne d’être ajoutée doit avoir un iPhone car pas de bulles vertes — ✨Alexis✨ (@alexisisawitch) 2 août 2022

Comme si cela ne suffisait pas, au lieu de recourir à des applications indépendantes du système d’exploitation comme celles déjà mentionnées (ce qui se fait en Europe avec une normalité totale, par exemple), les utilisateurs d’iOS refusent de communiquer avec les utilisateurs d’Android par tout autre moyen .

Google est resté silencieux pendant des années à ce sujet, bien qu’il n’y ait plus aucun moyen de le faire taire. Ils sont allés assez loin pour dire qu’Apple devrait adopter le protocole RCS dans iMessage pour mieux s’adapter au reste du monde. Il a également évoqué à plusieurs reprises le phénomène de la bulle verte.

Bien sûr, Apple sait à quel point ses utilisateurs américains sont dépendants d’iMessage, c’est une entreprise qui génère des milliards de dollars pour Apple chaque année, et ils ne vont pas abandonner sans se battre. Peu importe à quel point Google et ses associés ont participé à la manifestation du RCS, cela ne changera pas pour l’instant.