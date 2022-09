AT&T aura besoin de l’iPhone 14 pour son meilleur service 5G malgré l’engagement antérieur

AT&T est sur le point de mettre en colère plusieurs propriétaires de smartphones 5G car la société affirme que les «anciens appareils» ne prendront pas en charge son nouveau 5G à bande médiane de 3,45 GHz. Avec cela, seuls les propriétaires d’iPhone 14 et certains autres clients de téléphones 5G pourront profiter de ce nouveau groupe.

Tel que rapporté par Crumpeaprès avoir dépensé plus de 9 milliards de dollars pour acquérir le spectre 3,45 Ghz, AT&T est revenu sur sa promesse de mettre à niveau les appareils plus anciens pour prendre en charge cette nouvelle bande, et il dit maintenant qu’il sera limité à l’hébergement d’environ 2022 appareils plus récents – spoiler, il a gagné n’inclut pas l’iPhone SE 3.

Dans cet esprit, la publication a mis la main sur une liste fournie par Jim Greer, vice-président adjoint des communications d’entreprise d’AT&T, quels appareils tireront parti de ce nouveau groupe :

Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra ;

Samsung Galaxy Z Flip4 ;

Samsung Z Fold4;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ;

Les points chauds Netgear Nighthawk M6 et Nighthawk M6 Pro.

Crumpe souligne que, même si les propriétaires de smartphones 5G pourront utiliser le réseau 5G d’AT&T, ils ne pourront pas profiter de cette bande où « l’opérateur prévoit d’utiliser à la fois 3,45 Ghz et la bande C pour créer un réseau médian plus puissant à l’échelle nationale , quelque chose que ceux qui ont des téléphones incompatibles ne pourront pas expérimenter.

Chris Sambar, vice-président exécutif du réseau d’AT & T, a précédemment déclaré à CNET que même si tous les sites mobiles n’auront pas accès à la fois à 3,45 GHz et à la bande C, la «majorité» obtiendra les deux bandes.

La publication ajoute qu’AT&T vendra toujours une variété d’anciens téléphones 5G et il n’est pas clair si l’opérateur expliquera aux clients existants et nouveaux que ces smartphones ne pourront pas se connecter au réseau 5G complet de l’entreprise.

Pour l’instant, AT&T n’a fait aucun commentaire à ce sujet. La nouvelle série d’iPhone 14 sera disponible en précommande demain, avec des ventes générales à partir de la semaine prochaine, le 16 septembre. L’iPhone 14 Plus sera disponible plus tard le mois prochain.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :