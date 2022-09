Microsoft publie Windows 11 Insider Build 25197 sur le canal de développement

Nous sommes au milieu d’une semaine, ce qui indique qu’il est temps pour une nouvelle version de Windows 11. Microsoft a publié Windows 11 Insider Preview Build 25197 pour le Dev Channel. La version est en cours de déploiement pour les Insiders sur le Dev Channel. Aujourd’hui ou pour le reste de la semaine, nous pouvons également voir une version d’initié pour le canal bêta. Voici tout sur la nouvelle version d’aperçu de Windows 11 Insider.

Microsoft publie des builds Insider Preview presque chaque semaine pour les différents canaux disponibles. La dernière version du canal de développement a été publiée il y a exactement une semaine avec de nouvelles fonctionnalités. Et la même chose peut être dite à propos de la nouvelle version Insider.

La dernière version 25197 de Windows 11 est livrée avec un tas de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Avec la dernière version de Windows, Microsoft réintroduit la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Il fonctionne bien avec les ordinateurs portables 2 en 1. Cette fonctionnalité est uniquement pour les appareils qui peuvent être utilisés comme tablette et non pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables.

La barre d’état système a également reçu des modifications et ce n’est pas seulement pour les appareils 2 en 1 mais pour tous les PC. Les utilisateurs verront désormais la mise au point arrondie et le traitement de survol sur toutes les icônes en bas à droite. En dehors de ces deux changements, il y a d’autres changements et améliorations.

N’oubliez pas que ces changements commencent à être déployés, ils ne seront donc pas encore disponibles pour tous les initiés. Il sera déployé auprès des utilisateurs dans les prochains jours.

Modifications et améliorations

[Settings]

Nous commençons à déployer des icônes et des illustrations animées dans l’application Paramètres. Avec les icônes animées dans la barre de navigation, nous continuons à développer nos principes de conception de mouvement pour transformer ces interactions familières de quelque chose de purement fonctionnel à quelque chose qui est également agréable.

[Input]

Nous effectuons le petit ajustement qui a commencé à être déployé avec la Build 25179 pour améliorer le taux de répétition des touches pour la disposition du clavier tactile traditionnel, ainsi que la disposition du clavier tactile par défaut, afin qu’il soit plus réactif et disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel. Maintenant, il a le taux de 20 touches par seconde (par exemple, lorsque vous maintenez la touche de suppression enfoncée).

La dernière version de Windows corrige également de nombreux bugs, cependant, il existe encore des problèmes connus que vous pouvez vérifier en vous dirigeant vers ici.

Si vous êtes un utilisateur Windows Insider du canal de développement, vous recevrez la nouvelle version d’aperçu de Windows 11 25197. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

