Nouveau Motorola Edge Ultra : le premier mobile avec un appareil photo de 200 mégapixels est désormais officiel

Motorola a officialisé son nouveau vaisseau amiral pour la dernière ligne droite de l’année : voici ce que vous devez savoir sur le Motorola Edge Ultra

Septembre est toujours un mois plein de nouvelles dans l’industrie technologique. Après Apple, c’est maintenant au tour de Motorola, qui a présenté son nouveau pari destiné à la gamme la plus premium du marché de la téléphonie, avec le nouveau Motorola Edge Ultra.

Il s’agit du smartphone le plus avancé de la série Edge, qui combine des spécifications de pointe avec un design haut de gamme et le système photographique le plus avancé jamais vu dans un terminal de marque.

Motorola Edge Ultra, toutes les infos

Motorola parie sur l’aluminium et le verre comme matériaux de construction pour son nouveau produit phare. C’est un appareil fin et léger pour sa taille, avec des courbes sur les côtés à l’avant et à l’arrière qui permettent d’améliorer la prise en main et d’accentuer la sensation de minceur.

L’appareil dispose d’un écran P-OLED de 6,67 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz. Ce n’est pas un panneau LTPO, il n’est donc pas capable de faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie. D’autres faits intéressants sur le panneau sont ses 394 pixels par pouce, la prise en charge du HDR10 et sa capacité à atteindre une luminosité maximale de 1250 nits. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous la dalle.

Comment pourrait-il en être autrement, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 est le moteur qui donne vie au téléphone, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par une batterie d’une capacité de 4610 mAh avec une charge ultra-rapide de 125 W et une prise en charge de la charge rapide sans fil de 50 W. Le chargeur de 125 W est inclus dans la boîte avec l’appareil.

Android 12 est le système d’exploitation qui s’exécute à l’intérieur, et Motorola garantit un minimum de trois ans de mises à jour du système et quatre ans de mises à jour de sécurité.

L’un des aspects différentiels de ce téléphone est la section photographique. Et c’est qu’aujourd’hui, c’est le premier smartphone avec un appareil photo de résolution 200 mégapixels derrière lui. Il s’agit d’un capteur 1/1,22 pouces avec stabilisation optique, qui est complété par un appareil photo de 50 mégapixels avec un objectif Ultra Wide capable de capturer des macros et un téléobjectif optique à deux grossissements pour les portraits. La caméra frontale a une résolution de 60 mégapixels.

Prix ​​Motorola Edge Ultra

En France, le Motorola Edge Ultra peut être acheté dans une configuration de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage au prix officiel de 899 euros. Il sera disponible en deux coloris : noir et blanc.

