La détection d’accident de voiture du nouvel iPhone est dans le Pixel depuis 2019

Encore une fois, Google est en avance sur les efforts d’Apple depuis plusieurs années, et c’est que la nouvelle fonction d’Apple pour détecter les accidents de voiture est opérationnelle sur Google Pixels depuis un certain temps.

Cela ne fait rien que l’iPhone 14 ait été présenté et les premiers coups de feu ont déjà été tirés dans sa direction. Si avant sa présentation Samsung crevait déjà Apple, aujourd’hui de 9to5Google une autre fléchette arrive qui rappelle à ceux de Cupertino qu’ils ne jouent pas toujours avec un avantage.

La nouvelle a bondi lorsqu’il a été confirmé qu’Apple introduirait un système de détection d’accident de voiture dans ses téléphones mobiles, ainsi que son Apple Watch Series 8, Watch Ultra et la nouvelle Watch SE. Eh bien, il s’avère que ce système a déjà été introduit en 2019 dans Google Pixel, selon la source.

Une nouveauté qui ne l’est pas tant

Comme nous l’avons dit, cette fonction est présente dans le Google Pixel depuis 2019, mais elle est passée très inaperçue auprès des utilisateurs. Google n’a jamais vraiment fait grand-chose pour faire connaître cette fonctionnalité, et sa révélation a été enterrée dans le battage médiatique du lancement de Google Pixel 4. Peu de temps après, c’est devenu plus une note de bas de page qu’autre chose.

Son fonctionnement est similaire à celui de l’implémentation d’Apple : le Google Pixel utilise les capteurs intégrés au téléphone pour reconnaître quand vous avez eu un accident. La fonctionnalité Google utilise les données de localisation, les capteurs de mouvement et les microphones de votre appareil pour détecter les conditions d’accident.

Une fois l’accident survenu, le Google Pixel vibrera et déclenchera une alarme pour voir si vous avez besoin d’aide. Si vous ne répondez pas, il appellera automatiquement les urgences pour signaler un accident et sa localisation. Nous insistons, il est très similaire à l’implémentation d’Apple.

Sur le papier, tout cela est très bien, mais cette fonctionnalité fonctionne-t-elle vraiment ? Eh bien, il s’avère que oui, il existe des cas où il est documenté que cette fonction sauve des vies. En fait, il y a une histoire de 2021 où le propriétaire d’un Google Pixel a eu un accident sur sa propriété, une ferme. Le véhicule a eu un accident et s’est renversé sur le toit, laissant l’utilisateur inconscient et incapable d’atteindre le téléphone. Quand il s’est réveillé, son Google Pixel avait déjà appelé les urgences et avait déjà été secouru. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :

Toujours en 2021, Google évoquait un autre exemple où le Pixel était crucial pour sauver la vie d’un autre utilisateur, également collecté sur 9to5Google. C’est une fonction que nous espérons que personne n’aura jamais à utiliser, bien qu’il semble que d’après ce que nous avons vu, cela fonctionne assez bien.