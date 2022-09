Elon Musk taquine des discussions « prometteuses » avec Apple pour la technologie satellite iPhone 14 et Starlink

Apple a dévoilé ses tout nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro lors de l’événement d’hier avec de grandes mises à niveau pour afficher la technologie, les caméras, etc. L’un des plus grands changements, cependant, est l’ajout de la connectivité par satellite.

Dans l’état actuel des choses, Apple travaille avec Globalstar sur cette fonctionnalité, mais Elon Musk a déclaré qu’il avait également eu des « conversations prometteuses » avec Apple au sujet d’un éventuel accord Starlink.

La technologie satellite de l’iPhone 14

Pour ceux qui ne connaissent pas, Starlink est le projet de satellite exploité par SpaceX. Quelques jours seulement avant l’annonce de l’iPhone 14, SpaceX et T-Mobile se sont associés pour annoncer un nouveau partenariat. Grâce à ce partenariat, T-Mobile espère intégrer son spectre PCS milieu de bande dans les satellites Starlink V2 lancés dès l’année prochaine. Cette fonctionnalité permettrait aux clients de T-Mobile de se connecter directement aux satellites Starlink lorsqu’aucun mobile ou Wi-Fi n’est disponible.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ajoutent la prise en charge de la connectivité par satellite via une nouvelle version de Emergency SOS. La fonctionnalité sera lancée en novembre aux États-Unis et au Canada et sera gratuite pendant les deux premières années.

Parallèlement à cette annonce hier, Apple a déclaré qu’il dépenserait 450 millions de dollars de son fonds de fabrication de pointe pour étendre l’infrastructure satellite. Globalstar recevra la majorité de ce financement, mais pas la totalité.

Maintenant, Elon Musk est entré dans le chat. Dans un billet sur Twitter aujourd’hui, Musk a déclaré que SpaceX avait eu des « conversations prometteuses » avec Apple à propos de la connectivité Starlink. Il n’a pas précisé les détails de ces discussions, seulement qu’il pense que l’équipe iPhone est « super intelligente ».

Nous avons eu des conversations prometteuses avec Apple sur la connectivité Starlink. L’équipe iPhone est obv super intelligente. Bien sûr, la fermeture du lien de l’espace au téléphone fonctionnera mieux si le logiciel et le matériel du téléphone s’adaptent aux signaux spatiaux par rapport à Starlink émulant purement la tour mobile.

Reste à savoir si quelque chose se matérialise entre SpaceX et Apple. Elon est connu pour… déformer la vérité sur Twitter.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk