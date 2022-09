Événement iPhone 14 : tout ce qu’Apple n’a pas annoncé et ce qui s’en vient

Hier, Apple a enfin dévoilé sa gamme d’iPhone 14 lors de l’événement « Far Out ». Bien qu’il s’agisse d’un discours assez chargé, les clients de l’entreprise s’attendent toujours à ce que « One More Thing » soit annoncé. Voici tout ce que l’entreprise aurait pu annoncer, mais pourrait retenir pour un événement futur.

iPad de 10e génération

Apple a travaillé sur des mises à niveau plus importantes pour son iPad moins cher. Informations vues par Netcost-security.fr révèle que le nouvel iPad de 10e génération (nom de code J272) comportera un port USB-C au lieu de Lightning. Cela indique qu’Apple prévoit enfin d’apporter l’USB-C à toute la gamme d’iPad.

Avec USB-C, les utilisateurs d’iPad d’entrée de gamme pourront également le connecter facilement à des écrans externes plus modernes tels que le Studio Display d’Apple. Nous avons également appris de nos sources que le nouvel iPad d’entrée de gamme comportera un écran Retina de la même résolution que l’écran de l’iPad Air.

On peut s’attendre à une légère augmentation de l’écran à 10,5 pouces voire 10,9 pouces. Cependant, les spécifications d’affichage plus modernes telles qu’une large gamme de couleurs avec DCI-P3 et une luminosité plus élevée resteront exclusives aux iPad les plus chers. Alors que cet iPad aurait pu être annoncé lors de l’événement Apple d’hier, il sera probablement dévoilé le mois prochain lors d’un événement supposé en octobre.

iPad Pro à l’événement Apple ?

Cela fait un an et demi qu’Apple a dévoilé le dernier iPad Pro lors de son événement « Spring Loaded ». Alors que les rumeurs ne s’attendaient pas non plus à ce que la société ait pu annoncer un nouvel iPad Pro lors de l’événement « Far Out », il y a toujours une possibilité.

Dans une précédente édition de son bulletin, BloombergMark Gurman dit qu’il « s’attendrait à un iPad Pro remanié avec un processeur M2 », qui Netcost-security.fr sources peuvent corroborer indépendamment. Avec deux versions, l’iPad Pro 11 pouces avec écran LCD et l’iPad Pro 12,9 pouces avec technologie miniLED, Apple prévoit d’apporter la connexion MagSafe à ces tablettes.

De plus, une meilleure autonomie de la batterie avec de nouveaux accessoires pourrait également être en route avec ce produit.

Nouveaux Mac M2

Apple devrait sortir plusieurs nouveaux Mac M2 cette année. Dans une de ses newsletters, Gurman écrit :

Apple a travaillé sur des versions basées sur M2 du Mac mini, du Mac Pro et du MacBook Pro, donc je pense que nous verrons probablement au moins une paire de ces machines dans environ deux mois.

Les rumeurs sur ces ordinateurs ne sont pas nouvelles. Apple lui-même a déjà annoncé qu’il travaillait sur un nouveau Mac Pro. Selon Bloomberg, un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération pourrait être annoncé à l’automne 2022 et au printemps 2023 avec les processeurs M2 Pro et M2 Max. Enfin, un Mac mini Apple en silicium de deuxième génération est attendu depuis au moins un an maintenant.

Malheureusement, aucun de ces produits n’a été dévoilé lors de l’événement Apple d’hier, car la société s’est concentrée sur trois produits principaux : les iPhones, les montres Apple et les AirPods.

Le casque de réalité mixte est encore « loin » d’être annoncé

Les rumeurs sur le casque Apple Mixed Reality se sont multipliées au cours de la dernière année. Lors de l’événement d’Apple en septembre, la société aurait pu faire revivre la phrase « One More Thing » de Steve Jobs pour taquiner le prochain casque de réalité mixte de la société.

Les rumeurs s’attendent actuellement à ce qu’il soit dévoilé dès la fin de cette année et qu’il commence à être vendu en 2023. Comme il n’a pas été dévoilé lors de l’événement de septembre, Apple pourrait préparer une annonce « One More Thing » pour le mois prochain.

A quand le prochain événement Apple ?

Je sais je sais. Nous n’avons même pas eu le temps de nous remettre de l’événement Apple d’hier, mais un nouveau pourrait être en route. Tout indique qu’Apple organisera un autre événement en octobre, axé sur les iPad et les Mac. Cela a du sens car la société doit également publier macOS Ventura et iPadOS 16, qui seront disponibles au moins un mois plus tard qu’iOS 16, tvOS 16 et watchOS 9.

Quel produit attendiez-vous le plus avec impatience en dehors de ceux annoncés par Apple hier ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :