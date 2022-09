Centre de données controversé d’Apple en Chine frappé par le verrouillage de COVID-19 ; fonctionnement en boucle fermée

Le centre de données controversé d’Apple à Guiyang, en Chine, a été touché par le dernier verrouillage de COVID-19 à l’échelle de la ville imposé par le gouvernement.

Le centre de données prend actuellement des mesures d’urgence, y compris un fonctionnement en boucle fermée, pour tenter de maintenir le serveur iCloud en ligne…

Le centre de données controversé d’Apple

Apple exploite généralement ses propres centres de données pour les données iCloud, bien qu’il stocke certaines données cryptées sur des services tiers comme Amazon Web Services. Cela ne pose aucun risque supplémentaire pour la sécurité ou la confidentialité, car seul Apple détient la clé de cryptage.

Cependant, en 2017, le gouvernement chinois a adopté une loi obligeant Apple à utiliser une entreprise publique pour le stockage iCloud dans le pays.

Comme la loi chinoise oblige les entreprises étrangères à utiliser des entreprises gérées localement pour stocker des données, Apple s’associe à Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd (GCGD) pour ce projet de centre de données particulier.

Apple aurait alors été contraint de remettre des clés de cryptage à GCGD, ce qui indique que l’entreprise – et donc le gouvernement – aurait un libre accès aux données personnelles des citoyens chinois. Apple a publié un « non-déni » déclarant qu’il n’avait créé aucune porte dérobée vers le serveur, mais cela ne serait pas nécessaire puisque le gouvernement a les clés de la porte d’entrée.

En théorie, le gouvernement chinois doit encore produire une ordonnance du tribunal pour que GCBD transmette des données personnelles, mais il s’agit d’une simple formalité en Chine.

Verrouillages COVID-19 dans toute la ville

Alors que le reste du monde a conclu qu’il est impossible d’éradiquer complètement le COVID-19, et que nous devons plutôt compter sur des programmes de vaccins et de tests pour minimiser la propagation et la gravité du virus, la Chine a emprunté une voie différente.

Le gouvernement chinois pense qu’il peut complètement libérer le pays du COVID-19. Il impose ainsi des verrouillages à l’échelle de la ville même lorsqu’une poignée de cas sont détectés.

Opérations en boucle fermée du centre de données

Le verrouillage interdit aux 6 millions de citoyens de se rendre au travail et d’en revenir. La seule solution consiste à utiliser ce que l’on appelle le fonctionnement en boucle fermée, où les employés restent sur les lieux 24h/24 et 7j/7. UN Bloomberg rapport indique que cela se produit au centre de données.

Le dernier verrouillage de Covid en Chine a pratiquement paralysé une ville de 6 millions d’habitants qui abrite une grande partie des informations électroniques du pays, obligeant l’opérateur du centre de données d’Apple Inc. à prendre des mesures d’urgence pour exclure la pandémie. Le partenaire d’Apple à Guiyang, qui exploite le centre de serveurs qui héberge toutes les données en ligne générées et stockées par des centaines de millions d’utilisateurs chinois d’iPhone, a décrit ce qui équivalait à un système de « boucle fermée » dans lequel les employés n’ont pas le droit de quitter les lieux. Beaucoup n’ont pas vu leur famille depuis une semaine, a déclaré Guizhou Cloud Big Data, le partenaire d’Apple soutenu par le gouvernement, dans un avis WeChat.

On ne sait pas encore s’il y a un impact sur les services iCloud dans le pays.

Photo : Lars Kienle/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :