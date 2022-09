Se couper les cheveux avec Xiaomi : la marque vient de lancer une tondeuse à cheveux complète

Le Xiaomi Grooming Kit Pro dispose de 4 types de lames et de plusieurs têtes pour couper les cheveux ou la barbe et avec une batterie de 800 mAh qui promet une autonomie de 90 minutes.

Dans le portefeuille complet de produits pour la maison de Xiaomi, nous pouvons trouver des appareils de soins personnels tels que des brosses à dents électriques, des rasoirs électriques ou même un masseur oculaire.

Et bien voilà que la marque chinoise vient d’étoffer ce segment de son catalogue avec le lancement en Inde d’une tondeuse à cheveux complète qui coûte moins de 35 euros à changer.

Xiaomi Grooming Kit Pro : c’est la meilleure tondeuse à cheveux Xiaomi à ce jour

Le Xiaomi Grooming Kit Pro est la tondeuse à cheveux la plus complète de la firme chinoise et le deuxième appareil de ce type après le Beard Trimmer 2 présenté l’année dernière.

Cette nouvelle tondeuse à cheveux s’engage dans un design compact dans lequel un écran LED se détache en bas qui nous montre le pourcentage de batterie restante. A ce propos, il faut savoir que le Xiaomi Grooming Kit Pro est équipé d’une batterie de 800 mAh à charge rapide qui promet une autonomie de 90 minutes et qui se charge entièrement via un port USB Type-C situé à l’arrière de l’appareil. en seulement deux heures.

En ce sens, nous devons indiquer que cette nouvelle tondeuse à cheveux de la marque chinoise dispose également d’une fonction de verrouillage de voyage qui est chargée d’économiser de l’énergie pendant les déplacements.

Le pack de vente Xiaomi Grooming Kit Pro comprend quatre types de lames auto-affûtées en acier inoxydable compatibles avec différents types d’utilisation tels que la coupe des cheveux et la taille de la barbe, l’épilation du nez et des oreilles et l’épilation du corps et des cheveux. 4 peignes de tailles différentes avec une précision de coupe comprise entre 0,5 et 20 millimètres.

En plus de tout cela, le Xiaomi Grooming Kit Pro est entièrement lavable, car il possède la certification IPX7 pour la résistance à l’eau.

Le Xiaomi Grooming Kit Pro est désormais disponible à l’achat en Inde en noir mat pour un prix officiel de 2 499 roupies, environ 31 euros à changer, mais jusqu’au 13 septembre prochain, il propose une offre de lancement qui réduit son coût à 2 199 roupies, environ 27 euros changer.

