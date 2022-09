Samsung laisse l’un de ses téléphones les plus populaires sans mises à jour

A ce jour, le mythique Samsung Galaxy Note 9 se retrouve sans support de la part de la firme coréenne et ne recevra plus de mises à jour.

Quatre ans seulement après son lancement, Samsung a confirmé que le Galaxy Note 9 n’est plus pris en charge et ne recevra donc plus de mises à jour Android.

C’est chose faite, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, en supprimant le terminal des trois listes d’appareils qui continuent de recevoir des mises à jour de sécurité (mensuelles, trimestrielles et semestrielles) présentes sur son site de support.

Le Samsung Galaxy Note 9 manque de mises à jour pour toujours

A partir d’aujourd’hui, le Samsung Galaxy Note 9 suivra le chemin de son prédécesseur, le Galaxy Note 8, et ne recevra plus de nouvelles mises à jour, ni système, ni sécurité.

Le Samsung Galaxy Note 9 est arrivé sur le marché il y a quatre ans, plus précisément en août 2018, avec Android Oreo 8.1, l’année suivante, il a été mis à jour vers Android 9, en 2020, il a reçu Android 10 avec One UI 2.5 et tout au long de ces deux dernières années, il a continué à recevoir des mises à jour de sécurité, d’abord mensuelles puis trimestrielles.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle, car la page d’assistance de Samsung révèle également que le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+ passeront d’une réception mensuelle de mises à jour de sécurité à une diffusion trimestrielle.

Il faut se rappeler que la série Galaxy Note 10 est arrivée sur le marché en août 2019 avec Android 9, au début de 2020, elle a été mise à jour vers Android 10, un an plus tard, elle a reçu Android 11 avec One UI 3 et au début de cette année il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4, qui sera sa dernière mise à jour du système d’exploitation car il ne recevra plus Android 13.

Ces deux Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android de septembre

Bien que ce ne soit probablement pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont encore un Galaxy Note 9, la vérité est que ce terminal a été lancé il y a quatre ans et que très peu de fabricants, à part Samsung et Google, offrent une période de support aussi étendue.

